Novara FC, Zanchetta “Sarà battaglia” (Ma al cuor non si comanda)

Mentre fuori dal “Piola” la strada è silenziosa aspettando l’arrivo della Vuelta, all’interno della sala stampa azzurra mister Andrea Zanchetta è pronto per parlare della prima partita del campionato 25-26 attesa in casa con il posticipo di lunedì sera, contro l’ Inter U23.

Aspettativa e tensione. “Il grande giorno era l’inizio, quando ci siamo conosciuti, quando si lavora la routine è sempre la solita. L’esordio del campionato è una tappa importante ed attesa, c’è voglia di cominciare e fare le cose fatte per bene, come dall’inizio ma c’è il primo test ufficiale in casa quindi tutto questo aumenta aspettativa e tensione”.

Attenzione sui particolari. “Ci arriviamo nel modo giusto, sapendo che abbiamo tante cose da fare però la partita di Coppa Italia ci ha dato qualche piccola indicazione, la squadra ha fatto una buona prestazione con tutto quello che ha da migliorare peró ha tenuto testa, avrebbe meritato un altro risultato. Nel calcio quello che rimane è che la Juve è andata avanti e noi siamo fuori quindi bisogna ragionare in questi termini e ad aumentare l’attenzione sui particolari. È tutto migliorabile, però la squadra si allena molto bene”.

Sorte beffarda. Il destino ha voluto che mister Zanchetta affrontasse non solo la tensione dell’esordio di campionato in Prima squadra ma che l’ imminente avversaria fosse proprio la squadra che, volente o nolente, nessuno gli toglierà dal cuore. “È inutile far finta di niente, per me è un’emozione particolare incontrare la squadra in cui sono cresciuto e nella quale ho passato gli ultimi anni, più che questo c’è il grande affetto che ho per i ragazzi con cui ho lavorato e con la società. C’è un misto di emozioni che si faranno sentire però sono anche nel calcio professionistico da quando ho 12 anni quindi so benissimo che oggi non c’è posto per quel tipo di emozioni, saranno dentro di me ma come sempre sarà battaglia.”.

La professionalità è sicuramente il curriculum con cui poter distinguersi qualitativamente, come quella che utilizzano i calciatori in pieno calciomercato ma sentir parlare con affetto e sincerità di ciò che il calcio imprime a livello profondo è qualcosa che mi piace sottolineare, al contrario di chi narra questo mondo come fosse un mediocre ed ignobile pozzo di disinteresse emotivo.

Molti giovani. Ovviamente non possiamo sperare che tutti siano temprati nel pestare uno stadio come il “Piola” insieme alla Prima squadra, molti sono i giovani che la società ha voluto richiamare per far parte di questo progetto, come lo chiamano loro. “L’allenamento ti fornisce sensazione diverse: si vedono i ragazzi vogliosi ed entusiasti ma la partita è tutt’altra cosa, le reazioni sono da scoprire anche per me. Il primo test lo abbiamo avuto e dal punto di vista emotivo i ragazzi hanno risposto bene. Quello che mi interessa è vedere una squadra coraggiosa e intensa, al di là dell’età sono caratteristiche che tutti devono mettere in campo”.

Lavori in corso. L’inizio del campionato coincide in pieno con il calciomercato: “Sono arrivati giocatori che non hanno lavorato nel ritiro con noi, magari arriverà qualche altro giocatore (portiere e forse difensore) ma il blocco della squadra a grandi linee lo abbiamo capito e ci stanno lavorando. Dobbiamo lavorare per migliorare tutto ma la sensazione è buona.”

Indisponibili? “Tutto da vedere. Lanini non si è allenato con una squadra ma da solo, quindi è da recuperare, gli altri stanno quasi tutti bene, forse da valutare Basso con problema alla caviglia. Bertoncini è fermo per un fastidio alla fascia plantare e anche Cannavaro che ha avuto un problema a fine partita. Morosini ha fatto lavoro differenziato, settimana prossima dovrebbe aggregarsi ma siamo indietro rispetto a quello che ci aspettavamo”.

Lunedì. “Sarà un partita difficile, con una squadra di qualità allenata da uno dei migliori allenatori della categoria, una squadra ben organizzata, hanno interpreti versatili, con tanto talento ma sono sicuro che ci faremmo trovare pronti”. Anche il tuo cuore, mister.