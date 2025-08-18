Serie C 1° giornata, iniziano bene Livorno e Sambenedettese

La 1° giornata di Serie C è cominciata ieri , con l'anticipo del venerdì sera che ha dato il via ai primi match della stagione. Le neopromosse Livorno e Sambenedettese iniziano con il piede giusto, entrambe hanno vinto di misura in casa. I toscani hanno battuto per 1-0 la Ternana all' "Armando Picchi", stesso risultato per la Samb contro il Bra, altra squadra neopromossa.

Oltre a loro, hanno debuttato in Serie C anche Guidonia e Forlì. I laziali portano a casa un bel punto contro il Perugia, maturando uno 0-0 in terra umbra, mentre il Forlì perde per 1-0 in casa dell'Arezzo. 1-1 tra Pineto e Vis Pesaro a concludere la giornata di ieri. Da segnalare, l'utilizzo del "Football Video Support" per la prima volta, dove ogni squadra ha la possibilità di rivedere azioni dubbie per 2 volte a partita.

Il campionato proseguirà oggi, domani e lunedì 25.