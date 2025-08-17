Colpo Novara, torna in azzurro Eric Lanini

Il tanto atteso attaccante che può andare in doppia cifra finalmente è arrivato a Novara, vestirà la maglia azzurra Eric Lanini classe 1994 già visto da queste parti nel 2020/2021.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus vanta oltre 300 presenze tra i professionisti dove è in tripla cifra anche con i gol, con il Novara ha segnato 11 reti nella sua passata esperienza, ha firmato un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.