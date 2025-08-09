Fantacalcio e scommesse stanno uccidendo la passione del vero tifoso?

La scena è ormai un classico del fine settimana: la squadra del cuore subisce un gol inatteso, ma sugli spalti o sul divano di casa, qualcuno esulta. Non è un traditore, né un infiltrato. È semplicemente un fantallenatore, il cui attaccante ha appena segnato contro la sua stessa fede calcistica. Questo paradosso, un tempo inimmaginabile, è diventato la normalità per milioni di persone, sollevando una domanda tanto provocatoria quanto necessaria: il Fantacalcio e il mondo delle scommesse sportive stanno lentamente erodendo l'essenza più pura e incondizionata del tifo?

La passione viscerale, quella fatta di gioie incontenibili e delusioni cocenti, rischia di essere sostituita da un'analisi da broker, dove ogni azione in campo viene valutata non più con il cuore, ma con la calcolatrice alla mano, in un intreccio diabolico di interessi personali che frammentano la lealtà e trasformano ogni partita in un complesso puzzle di convenienze.

A onor del vero, non si può negare che questi fenomeni abbiano portato benefici tangibili. Il Fantacalcio, in particolare, ha il merito di aver amplificato a dismisura il coinvolgimento nel campionato. Spinge gli appassionati a seguire con attenzione anche le partite meno blasonate, ad approfondire le statistiche dei singoli giocatori, a studiare le rose e le strategie, trasformando il semplice tifoso in un osservatore più competente e consapevole.

A questo si aggiunge un fondamentale aspetto sociale: le leghe create tra amici, le aste estive, gli sfottò e la competizione amichevole sono diventati un potente aggregatore, un rituale che rafforza i legami in un'epoca dominata da schermi e distanze. In questo senso, il gioco offre un'esperienza divertente e stimolante, un modo per evadere dalla routine e vivere il calcio con un'intensità diversa e partecipata, che va oltre i novanta minuti della propria squadra.

Tuttavia, esiste un'altra faccia della medaglia, meno luminosa e decisamente più problematica, che la scienza ha iniziato a indagare. Il Fantacalcio, inventato nel 1990 dal giornalista italiano Riccardo Albini e oggi praticato da oltre 6 milioni di persone solo in Italia, non è solo un passatempo innocuo. Una ricerca condotta dalla Nottingham Trent University e pubblicata sulla rivista Human Behavior and Emerging Technologies ha acceso un faro sulle sue conseguenze psicologiche.

Lo studio ha analizzato il comportamento di quasi duemila giocatori da tutto il mondo, evidenziando come un impegno eccessivo nel gioco possa avere un impatto negativo sulla salute mentale. La passione si trasforma in ossessione, il divertimento in una fonte di stress, e la linea di confine tra gioco e dipendenza diventa pericolosamente sottile.

I dati emersi dalla ricerca sono allarmanti e meritano una riflessione. Gli studiosi hanno identificato una categoria di "giocatori assidui", ovvero coloro che dedicano al gioco più di 45 minuti al giorno, più di un'ora alla ricerca di informazioni e oltre due ore a pensare alla propria fanta-squadra.

All'interno di questo gruppo, il 44% ha ammesso di percepire un calo dell'umore da lieve a maggiore in relazione ai risultati, il 34% ha dichiarato di provare un vero e proprio stato d'ansia legato al gioco, e un impressionante 37% ha confessato che il Fantacalcio ha causato un deficit funzionale, interferendo in modo significativo con la propria vita quotidiana e le relazioni sociali. La competizione serrata e le delusioni per le prestazioni dei propri giocatori si traducono in frustrazione e nervosismo che si protraggono ben oltre la domenica sera.

Questa deriva psicologica alimenta la trasformazione del tifoso in una sorta di gambler. La gioia spontanea per un gol della propria squadra viene soffocata dal rammarico per il -1 del portiere avversario, che magari è proprio il nostro. La partita non è più un'esperienza collettiva di sofferenza e speranza, ma un monitoraggio costante di bonus e malus.

In questo scenario, si inserisce un comportamento sempre più diffuso: quando la propria squadra va in svantaggio, l'istinto primario di alcuni non è più la speranza irrazionale o il tifo accorato, ma l'impulso quasi automatico di consultare i siti di scommesse per puntare sulla rimonta live. La passione viene così monetizzata, trasformata in un'opportunità di guadagno che ne snatura l'essenza. Ma ha davvero senso barattare un sentimento che non ha prezzo per la fredda logica di una scommessa?

La ragione di questo impatto psicologico così profondo, secondo i ricercatori, risiede in una caratteristica unica del Fantacalcio rispetto ad altri giochi: la totale mancanza di controllo. A differenza di un videogioco, dove l'abilità del giocatore determina il successo, qui l'esito dipende esclusivamente dalle prestazioni reali di atleti su un campo da calcio, eventi sui quali il fanta-allenatore non ha alcuna influenza.

Questa impotenza, unita all'incertezza costante, è stata identificata come un fattore di rischio per la salute mentale. È interessante notare, tuttavia, che lo studio ha rilevato come i giocatori con maggiore esperienza tendano a sviluppare meccanismi di coping o una sorta di intorpidimento emotivo verso il gioco. Viene da chiedersi se questo sia un traguardo desiderabile: diventare insensibili e distaccati pur di continuare a giocare.

In conclusione, nessuno intende demonizzare un passatempo che per milioni di persone rappresenta una fonte di divertimento e socialità. L'obiettivo è piuttosto sollevare una riflessione critica sull'equilibrio, oggi sempre più precario, tra passione e gioco. L'aumento del coinvolgimento ha un costo potenziale che non può essere ignorato: ansia, stress e un progressivo logoramento di quel sentimento puro e incondizionato che rende il calcio lo sport più amato al mondo.

Forse, la vera sfida per il tifoso moderno è imparare a gestire questi strumenti con moderazione e consapevolezza, per far sì che rimangano un contorno piacevole e non il piatto principale, preservando così l'unica cosa che nessuna vittoria al Fantacalcio potrà mai comprare: l'amore per la propria maglia.

A cura di Camillo Bertini