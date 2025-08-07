Coppa Italia Serie C, clamoroso ko della Salernitana

Una Salernitana a tratti impacciata e ancora in fase di costruzione esce in maniera inaspettata al primo turno contro il Sorrento di Mirko Conte. La partita termina 1-1, a segno prima Russo per il Sorrento e poi il pareggio dei granata con Inglese. Ai rigori però, sono i rossoneri a prevalere e a staccare il pass per il prossimo turno.

C'è quindi tanto lavoro da fare per la società di Iervolino, in vista del campionato che inizierà tra pochi giorni. Negli altri campi, il Crotone si aggiudica il big match contro il Catania, trionfando per 1-0 con gol di Murano. Grande prova di forza dunque per i rossoblù guidati da Emilio Longo. Vince e convince la neopromossa Ravenna che batte per 2-0 il Cittadella, bene anche l'Union Brescia che vince per 2-1 contro il Dolomiti Bellunesi alla sua prima partita dopo la fusione con la vecchia Feralpisalò. Vittoria anche per il Monopoli 1-0 su un Cosenza ancora smembrato, stesso risultato anche per il Casarano che si impone sul Team Altamura, mentre passano ai calci di rigore Carpi, Perugia e Trapani.

Si chiude qui il primo turno di Coppa Italia di Serie C, con il secondo turno che si disputerà verso la fine di ottobre e che vedrà coinvolte diverse squadre in lizza per il primo posto in campionato.