Coppa Italia Serie C, oggi si comincia

Questa sera andrà in scena il primo turno di Coppa Italia Serie C. C'è grande fermento da parte di tifosi e appassionati, ma soprattutto tra le società stesse, visto che questa competizione si tratta del primo vero banco di prova per le squadre coinvolte.

Certamente, si tratta pur sempre di calcio d'Agosto e molte squadre si presentano ancora incomplete, sia dal punto di vista dell'organico che da un punto di vista organizzativo, è il caso della Triestina che oggi debutterà in campo in un clima societario ancora burrascoso. Tuttavia, queste partite servono anche a giocatori e allenatori per scovare eventuali difetti su cui lavorare.

Alle 18:00 andranno in scena i match tra Albinoleffe e Pro Vercelli, Arezzo e Bra, Pergolettese e Renate, Arzignano Valchiampo e Triestina, Giana Erminio e Atalanta U23, Potenza e Cavese e per concludere Giugliano-Pianese. Alle 21:00 invece si segnala la sfida a Sassari tra la neopromossa Livorno e la Torres di mister Pazienza, per non dimenticare il derby marchigiano Sambenedettese- Vis Pesaro, l'avvincente Campobasso- Casertana, Lumezzane-Inter U23 con i nerazzurri al loro debutto ufficiale, l'incontro molto atteso tra il Benevento e la neopromossa Guidonia, con i sanniti di Auteri pronti a dimostrare di essere tra i favoriti alla vittoria finale del campionato. Ultima ma non meno importante, Foggia-Siracusa, con la formazione siciliana costretta a giocare senza l'allenatore Turati, fermato da un virus.

La Coppa Italia proseguirà anche domani 17 Agosto con altri match importanti. Va ricordato inoltre che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori, come prevede il regolamento della stagione 2025/2026