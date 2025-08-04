Pokerissimo azzurro nell’amichevole di Borgomanero
Il Novara conclude le amichevoli prestagionali superando cinque a zero l’Accademia Borgomanero, un test condizionato dal caldo veramente asfissiante che ha impedito alle due squadre di esprimersi su ritmi più alti, soprattutto il Novara che ha iniziato la preparazione da quasi un mese. Ora per la formazione di Zanchetta prima partita ufficiale domenica ad Alessandria contro la Juve Next Gen nel primo turno di coppa.
Tris azzurro nel primo tempo Novara subito in vantaggio al 2’ con Arboscello che su assist di Basso batte senza problemi di testa Gilardi, al 4’ Da Graca scatta sul filo del fuorigioco ma si fa ipnotizzare da Gilardi, al 16’ il raddoppio è firmato da Basso su punizione, nella circostanza forse Gilardi poteva fare qualcosa di più. Al 20’ Da Graca per Donadio che firma il tris azzurro, al 25’ dopo la pausa per il caldo Ranieri imbecca Donadio che di testa non inquadra la porta, al 39’ iniziativa personale di Ledonne, Gilardi sventa in angolo, prima dell’intervallo ancora l’estremo di casa si oppone con bravura a Maressa.
Ritmi bassi per il gran caldo, il Novara porta a cinque le reti segnate Al primo affondo della ripresa Ledonne conquista un calcio di rigore che lo stesso numero 21 azzurro realizza, al 6’ Accademia vicino al gol, Isufi viene contrato al momento della stoccata vincente; il caldo non concede tregua, si gioca su ritmi bassissimi, al 31’ Alberti costringe al miracolo Gilardi, al 33’ Khailoti di testa firma il quinto centro novarese, è l’ultima emozione della partita che il Novara si aggiudica per cinque a zero.
A.BORGOMANERO-NOVARA 0-5
Marcatori: 2’Arboscello, 16’Basso, 20’Donadio, 4’st Ledonne, 33’st Khailoti
Accademia Borgomanero (4-3-3): Gilardi; Chouni, Modena, Fontana, Battistella; Caffi, Gheller, Montalbano; Kouadio, Isufi, Disisto. Subentrati: Tanku, Cappiello, Jazoj, Mersini, Pratini, Oliviero, Piletta. All. Forzatti
Novara (4-3-2-1): Boseggia (1’st Negri); D’Alessio (1’st Deseri, 35’st De Mori), Citi (12’st Lorenzini), Khailoti, Dell’Erba (28’Lartey); Maressa (1’st Collodel), Ranieri (1’st Cortese), Arboscello (12’st Di Cosmo); Donadio (1’st Sibilio, 24’st Alberti), Basso (1’st Agyemang); Da Graca (28’Ledonne, 35’st Federico). All.Zanchetta
Note: Spettatori 400ca. Corner 1-11.