Salernitana, ufficiale l'attaccante Liguori

La Salernitana ha raggiunto l'accordo con Michael Liguori e l'ex attaccante del Padova è stato presentato ieri in sede. Liguori firma un contratto che lo lega al club granata fino al 30 Giugno 2026, con opzione di rinnovo. Mister Raffaele ha così a disposizione un esterno d'attacco dotato di grande velocità e uno spiccato senso del gol, come dimostrano le 29 reti segnate negli ultimi 3 anni.

Il calciatore era svincolato dopo la recente esperienza al Padova, terminata con la promozione in serie B dei biancoscudati. Precedentemente, il neo acquisto della Salernitana aveva vestito anche la maglia del Campobasso, sempre in serie C, dopo una trafila tra i dilettanti con San Nicolò, Recanatese e Notaresco

Con l'ingaggio di Liguori, la Salernitana va ad aggiungere un elemento importante ad un attacco che sta prendendo sempre più forma e che potrebbe essere definito presto.