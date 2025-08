Serie D: l'8 agosto arrivano i calendari, il 7 settembre si parte

Dopo la diretta Instagram che ha svelato i gironi della Serie D 2025/2026, cresce l’attesa per l’ultimo tassello prima del fischio d’inizio. I calendari del campionato saranno presentati ufficialmente venerdì 8 agosto alle ore 13, ancora una volta sui canali social della Lega Nazionale Dilettanti.

Il torneo scatterà domenica 7 settembre con 162 squadre ai nastri di partenza, stesso numero della stagione 2016/17. Un’edizione che si preannuncia ricca di sfide, storie e rivalità, con un impianto solido e tradizionale: nove gironi da 18 squadre, nove promozioni dirette in Serie C per le prime classificate, e quattro retrocessioni per girone (le ultime due più le perdenti dei playout).

Le curiosità della stagione 2025/26.

Lombardia regina: con 26 squadre suddivise tra i gironi A, B e D, è la regione più rappresentata.

Toscana e Veneto seguono con 16 club ciascuna.

La Valle d’Aosta è l’unica Regione italiana senza rappresentanti.

Le province coinvolte sono 77.

Il Girone F è il più eterogeneo, con squadre da Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise e lo Stato di San Marino.

Obbligo Under confermato.

Anche per la stagione 2025/26 viene confermato l’obbligo di schierare tre giovani “under”: un classe 2005, un 2006 e un 2007, per valorizzare i vivai e offrire nuove opportunità ai talenti emergenti.