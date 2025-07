LND approva i ripescaggi: Serie D a 162 squadre, il 7 settembre il via

Il Consiglio Direttivo della LND si è riunito a Roma per definire gli organici dei campionati nazionali dilettantistici 2025/26, approvando ammissioni e ripescaggi in Serie D, Serie C femminile e futsal.

Serie D a 162 squadre. Per far fronte alle vacanze d’organico, la Co.Vi.So.D. e il Dipartimento Interregionale hanno individuato tre squadre da ripescare: COS Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato. Grazie all’alternanza tra retrocesse e vincitrici degli spareggi di Eccellenza, il massimo campionato dilettantistico tornerà al format a 162 squadre, conformandosi all’ultima volta del 2016/17. Il via ufficiale è fissato per domenica 7 settembre.

Serie C femminile completa. Anche il femminile ha visto sei ripescaggi, sulla base del parere della Commissione di vigilanza: tornano in C Chieti e Women Torres, retrocesse lo scorso anno, mentre promosse dall’Eccellenza sono Reggiana, Ascoli, Cus Cosenza e Chievoverona. La stagione partirà domenica 12 ottobre con 48 formazioni pronte a darsi battaglia.

Futsal, composizione dei gironi. Su proposta del Consiglio Direttivo della LND, la Divisione Calcio a 5 ha ratificato gli organici dei campionati nazionali di futsal, definendo ripescaggi e gironi nella propria competenza. I dettagli ufficiali verranno comunicati a breve dai vertici della Divisione.

Under 21, sperimentazione confermata. Tra le decisioni più attese spicca il rinnovo del progetto sperimentale per le seconde squadre Under 21, che manterranno il diritto di promozione nella categoria superiore. Un’iniziativa pensata per favorire il vivaio e valorizzare i giovani talenti del movimento dilettantistico.