AC Milan, Terza maglia PUMA 2025/26: monogramma ACM, giallo e verde

PUMA e AC Milan hanno presentato la Third 2025/26, un colpo d’occhio audace che intreccia identità rossonera e vocazione fashion della città. Il protagonista è il monogramma “ACM” declinato in grafica all‑over, chiaro richiamo alle maison che punteggiano le vie di Milano e omaggio alla stagione 1995/96, chiusa con lo scudetto.

La palette sceglie un “sunny yellow” brillante, illuminato da dettagli “deep green”: una combinazione netta, contemporanea, che porta la terza maglia oltre il perimetro del campo senza perdere l’heritage del Club.

La maglia arriva in doppia declinazione:

Authentic (la stessa dei giocatori), in tessuto ULTRAWEAVE PUMA per ridurre peso e attrito e massimizzare le prestazioni;

Replica, con stesso design e vestibilità più rilassata, pensata per lo stadio e per l’uso quotidiano. Entrambe integrano la tecnologia dryCELL per favorire traspirazione e comfort.

Le Replica nascono dal progetto RE:FIBRE: almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere riutilizzato, passo concreto verso una filiera più circolare senza compromessi su qualità e resa.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Performance Apparel di PUMA: “Milano è una città vibrante, conosciuta per essere la casa di alcuni dei pionieri del mondo della moda. Con il Third kit 2025/26, abbiamo voluto abbracciare questa identità, creando un kit che si distingua dalla massa e che attinga allo stile milanese unico. L'inserimento del tradizionale monogramma combina l'heritage di questo Club storico con un tocco moderno e di tendenza che sicuramente colpirà sia i tifosi che i giocatori.”

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare il nostro Third kit durante il Pre-Season Tour – un momento chiave per il Club mentre ci prepariamo alla nuova stagione, dentro e fuori dal campo. Il nuovo design audace e i colori – ispirati a kit iconici del nostro passato – testimoniano la capacità unica del Club di fondere tradizione e innovazione, stile ed eleganza, performance e classe. Non vediamo l’ora di vederlo in campo nel corso della settimana.”

Il kit è stato presentato a Hong Kong nel PUMA Store del Kai Tak Sports Park Mall, all’interno dell’APAC Pre‑Season Tour 2025. Il debutto in campo è avvenuto sabato 26 luglio al Kai Tak Sports Park, nell’amichevole tra AC Milan e Liverpool, inserita nell’Hong Kong Festival of Football.