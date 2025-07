Il continente europeo, si sa, è caratterizzato dall’unione di anime, culture e identità piuttosto differenti tra loro. Non stupisce, quindi, che con il tempo siano nate alcune storiche rivalità che vedono negli sport la propria massima manifestazione.

Si parla, ovviamente, di rivalità sanissime che però spesso dividono città, regioni e nazioni infiammando gli animi dei tifosi e scrivendo pagine indelebili nella storia del calcio. Non è un caso che, in vista di determinati incontri sportivi, portali come il casino online NetBet si affollano di supporter e di appassionati del mondo calcistico.

Ma quali sono gli incontri calcistici intorno cui si percepiscono i maggiori livelli di competizione? Ecco le 6 rivalità più iconiche nella storia del calcio europeo.

1. El Clásico - Real Madid e Barcellona

La rivalità tra Real Madrid e Barcellona va ben oltre il campo da calcio, ma si tratta di un confronto carico di significati politici e culturali. Basta pensare che Madrid è la capitale della Spagna, mentre Barcellona è la città più vasta della comunità autonoma catalana. Dal 1902, anno del primo incontro tra le due compagini, il Clásico ha assunto la forma di un contenzioso secolare, uno scontro tra idee e valori che ben distinti tra loro. Un evento calcistico unico al mondo.

2. Il Derby d’Italia - Inter e Juventus

Il nome “Derby d’Italia”, utilizzato per definire la storica rivalità tra l’Inter e la Juventus, venne coniato per la prima volta da Gianni Brera nel 1967. Non a caso, le due società, erano ai tempi quelle con la maggiore quantità di scudetti vinti, oltre che con i fatturati più elevati. La rivalità sportiva tra Inter e Juventus, tra l’altro, rispecchia anche le rivalità in ambito economico che dividono le città di Milano e Torino, le più grandi città del Nord Italia ad aver subito il maggior sviluppo sportivo nel Paese.

3. Der Klassiker - Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Da un lato il Bayern Monaco, simbolo del successo e della stabilità economica, dall’altro il Borussia Dortmund, il club simbolo di resistenza e sostenuto dalle classi operaie. Basta questo per spiegare la storica rivalità tra le due compagini, che ormai ha guadagnato importanza non solo in tutta Europa, ma in tutto il mondo.

4. Old Firm - Celtic e Rangers

Anche il derby di Glasgow rappresenta uno degli eventi più antichi e accesi del panorama calcistico internazionale. A fare da sfondo a questo antagonismo ci sono perlopiù motivazioni religiose. I Celtic, infatti, sono tradizionalmente legati alla comunità cattolica e irlandese, mentre i Rangers rappresentano un’espressione della comunità protestante e unionista.

5. Derby del Nord Ovest - Manchester United e Liverpool

Il North West Derby pone a confronto due delle città più importanti d’Inghilterra e, non a caso, rappresenta uno degli eventi calcistici più attesi in tutto il mondo. Pare che l'antipatia tra le due città risalga addirittura al XIX secolo, quando alcuni industriali di Manchester costruirono un proprio canale di navigazione che attraversava il fiume Mersey e, quindi, le acque del porto di Liverpool.

6. Le Classique - PSG e Olympique Marsiglia

Le ostilità tra le due città francesi trovano spiegazione nelle profonde differenze che le dividono. Se Parigi rappresenta la capitale elegante e cosmopolita della Francia, Marsiglia si identifica invece come la città portuale, popolare e ribelle del sud. La competizione prima del derby è tale che la tensione e le manifestazioni passionali infiammano le due città francesi settimane prima di ogni incontro.

A cura di Lucy Roberts