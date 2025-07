La NovaRomentin ha scelto, in sella Marco Molluso

Non è stata un'estate semplice per il NovaRomentin la cui partecipazione alla Serie D 2025-26 è stata a lungo in bilico nonostante il secondo posto, e la vittoria nei playoff, che ne hanno caratterizzato l'ultima scintillante stagione; dubbi legati alle vicende extra-calcistiche di parte del direttivo della società novarese che però sono stati spazzati via dal "rilancio" effettuato dal Presidente Guido Presta che ha voluto fortemente dar seguito ad una storia che sotto l'egida di vari nomi ha ormai superato il decennale di presenza in questo spicchio di provincia.

C'è però da rifondare una rosa che nelle ultime settimane ha visto partire una buona quota dei suoi giocatori più rappresentativi, facendo tra l'altro balzare all'onore delle cronache nazionali il nome della squadra per la cessione del giovane portiere Mathias Ferrante - prelevato l'estate scorsa dalle giovanili della Juventus e autore di una stagione superba - nientemeno che al Napoli Campione d'Italia, per presentare ai nastri di partenza del prossimo campionato una squadra che difficilmente potrà ripetere il ruolino tenuto nell'ultima stagione ma quantomeno onorare una posizione che l'ha vista sfiorare da vicino l'incredibile approdo al calcio professionistico.

E se da qualche parte occorreva ripartire, la società ha scelto di riempire la casella lasciata vuota dalla partenza del tecnico, Pablo Gonzalez, che ha impresso un'impronta importante sulla crescita dalla formazione romentinese al primo anno in panchina. Un ruolo scomodo per chiunque sarebbe toccato, quello di venire dopo Gonzalez, e che la società ha scelto di affidare a Marco Molluso, reduce dalla stagione tutt'altro che fortunata alla guida del Chieri, terminata con la retrocessione ai playout della compagine torinese dopo il colpo di coda che alle ultime giornate aveva evitato ai biancazzurri la retrocessione diretta a scapito dei "cugini" del Borgaro, ma forte della pregressa conoscenza con il confermato Direttore Sportivo Alessandro Bratto, con il quale il percorso del tecnico si è incrociato ai tempi della Castanese, prima esperienza di rilievo marchiata "Serie D" dell'allenatore che ha poi proseguito salvando in corsa la neopromossa Vogherese prima dell'ultima stagione in forza al Chieri.

"Quando arriva una proposta da una società seria, organizzata e che lavora bene da anni come la NovaRomentin - sono le prime parole rossoverdi di Molluso - non si può dire di no, non ho avuto dubbi ad accettare e ringrazio per questa opportunità. E' una sfida molto stimolante per me, sono felicissimo e non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Avremo una squadra giovane e frizzante, l'obiettivo sarà fare bene e far crescere i ragazzi. Cercheremo di fare un calcio propositivo e divertente e di toglierci delle belle soddisfazioni, poi strada facendo vedremo dove si potrà arrivare".