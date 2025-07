Serie C 2025/26: gironi ufficiali e date di calendario e Coppa

Serie C 2025/26: ufficiali i tre gironi, si parte il 24 agosto, definiti anche i turni di Coppa Italia. Tre Under 23 al via, debutto per l’Ospitaletto Franciacorta.

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026. Tante conferme, qualche sorpresa e il debutto assoluto dell’Ospitaletto Franciacorta nel Girone A. Tre le squadre Under 23 ai nastri di partenza: Inter U23, Juventus Next Gen e Atalanta U23.

I GIRONI

Girone A – Tanto Nord con Albinoleffe, Alcione Milano, Cittadella e Vicenza. Da segnalare anche la presenza della nuova Inter U23. Prima storica per l’Ospitaletto Franciacorta.

Girone B – Equilibrio tra Toscana, Marche e Abruzzo. Dentro Ascoli, Perugia e Livorno. C’è anche la Juventus Next Gen.

Girone C – Grande Sud tra tradizione e novità: ci sono Catania, Foggia, Benevento, Salernitana e Cosenza. Insieme a loro l’Atalanta U23 e il Trapani.

IL CALENDARIO

Il campionato scatterà domenica 24 agosto 2025. Prevista una sola sosta: domenica 28 dicembre. Tre i turni infrasettimanali:

Mercoledì 24 settembre 2025

Mercoledì 11 febbraio 2026

Mercoledì 4 marzo 2026

Il sipario calerà il 26 aprile 2026, lasciando spazio poi alla fase playoff.

COPPA ITALIA SERIE C

Si parte domenica 17 agosto con il primo turno eliminatorio. A seguire:

Secondo turno: 29 ottobre

Ottavi: 26 novembre

Quarti: 10 dicembre

Semifinali: 14 e 28 gennaio

Finale: 18 marzo (andata) e 1° aprile (ritorno)

La Serie C è pronta a ripartire con nuovi protagonisti, vecchie rivalità e tante storie da raccontare.