Old Wild West partner ufficiale Serie BKT 2025/2026

La Lega Serie B ha siglato un accordo con Old Wild West, la catena di ristoranti ispirata al Far West, che diventa Presenting Partner ufficiale del campionato. Con questa intesa, il gruppo Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. conferma l’interesse di importanti realtà commerciali per la Serie BKT.

Old Wild West supporterà la stagione 2025/2026 comparendo in tutte le 380 partite, comprese le fasi di Playoff e Playout, e sui canali televisivi e digitali della Lega. Previsti inoltre alcuni progetti con Club, tifosi, famiglie e comunità locali, pensati per integrare l’esperienza di stadio con iniziative negli esercizi della catena.

In vista dell’avvio del campionato, la collaborazione punta a offrire ai tifosi nuovi momenti di condivisione, dentro e fuori dal campo, e a rafforzare il legame tra la Lega Serie B e i territori in cui operano le società.

“Diventare Presenting Partner della Lega Serie B rappresenta per Old Wild West un passo importante, in linea con la nostra visione e con i valori che da sempre guidano il nostro brand – ha commentato Marco Di Giusto, Amministratore Delegato di Cigierre -. La Serie B è il campionato dei territori, delle comunità, delle storie autentiche che fanno grande il calcio italiano. È un patrimonio popolare e identitario, che sentiamo profondamente affine al nostro modo di essere: autentici, radicati sul territorio, vicini alle persone. I nostri ristoranti, distribuiti in tutta Italia, sono luoghi di aggregazione e convivialità, proprio come lo stadio è il punto di riferimento per i tifosi. Con questa partnership vogliamo quindi accogliere tutti gli appassionati, di ogni città e di ogni squadra, e offrire loro un’esperienza che unisce sport, passione e ospitalità.”

“Siamo entusiasti di accogliere Old Wild West nella grande famiglia della B – ha dichiarato Paolo Bedin, Presidente della Lega Serie B -. Un nuovo partner strategico col quale condividiamo visione e obiettivi e rappresenta non solo un’opportunità di crescita per il nostro movimento, ma anche la conferma dell’attrattività e della credibilità del nostro progetto sportivo. Sposiamo un gruppo della ristorazione, presente in tutti i nostri territori con i loro brand aziendali”.