Le squadre italiane ci saranno tutte in EAFC26?

Ogni anno, i tifosi di calcio si pongono la stessa domanda: il campo digitale della prossima stagione sarà fedele a quello reale? Gli sviluppatori non si limitano a schierare le squadre e stop. Ci sono diritti da trattare, accordi last minute, club testardi—nulla è certo fino al giorno del lancio. E le squadre italiane? Sono l’incognita per eccellenza. Un momento ci sono tutte, con maglie perfette e rose realistiche; il momento dopo, un club storico sparisce nel limbo delle licenze. Le assenze recenti e i famigerati nomi fittizi restano impressi nella memoria. La domanda torna con forza: Will All Italian Teams Appear in EAFC26?

Licenze: il vero ago della bilancia

Tutto ruota attorno a diritti, soldi e gioco di potere. I club amano l'attenzione dei fan di tutto il mondo, ma spesso detestano perdere il controllo sulla propria immagine. EA lo sa bene: alcuni club giocano duro sin dall'inizio delle trattative. Juventus è scomparsa completamente a un certo punto—restava solo il badge di 'Piemonte Calcio'. E non si tratta solo delle fattezze dei giocatori: stemmi e divise si impantanano spesso per mesi nella burocrazia, rallentando annunci e alimentando indiscrezioni.

Serie A: un campo minato fuori dal campo

Chi guarda alla Serie A sa che il vero spettacolo si svolge spesso fuori dal rettangolo verde: presidenti in lite per i diritti TV, federazioni in disaccordo coi club sugli usi commerciali delle immagini. Una settimana si parla di unità e redistribuzione, la successiva qualcuno minaccia di ritirare i diritti d’immagine se non ottiene più visibilità internazionale o più denaro. Ricordate quando il Napoli era vicino a rompere l’accordo? Vecchie ferite difficilmente si rimarginano. Finché non ci sarà stabilità tra i vertici della Serie A, aspettarsi accordi generali con sviluppatori internazionali è un atto di fede—una scommessa ogni anno.

I piccoli club e il dilemma visibilità/guadagno

Non si tratta solo di colossi come Inter o Roma che negoziano in sale riunioni di lusso. I club più piccoli affrontano un dilemma diverso: ottenere visibilità globale oppure inseguire il massimo ritorno economico. Per chi raramente esce dai confini nazionali, apparire nei videogiochi può valere oro, anche se i compensi non sono da top club. Ma ormai i presidenti hanno imparato: nessuno vuole più cedere guadagni futuri per pochi spicci oggi, come è accaduto in passato con contratti poco lungimiranti.

La nuova strategia di EA Sports

EA non è più ingenua—ogni stagione presenta nuove insidie da qualche angolo dell’Europa calcistica. Negli ultimi anni, la strategia è cambiata: meno accordi su larga scala con le leghe, più trattative mirate con singoli club. In alcuni casi, EA ha persino aggirato le leghe, bloccate da cavilli politici o burocratici. Così può scegliere con cura quali squadre rappresentare fedelmente e quali lasciare con nomi generici. Un compromesso pragmatico per contenere i costi e salvare, almeno in parte, il realismo.

Conclusione

I fan continueranno a chiedere autenticità—nessuno vuole nomi inventati che spezzano l’immersione. Ma oggi il realismo dipende tanto dalle strategie legali e commerciali quanto dal lavoro dei programmatori. Anche se la speranza si rinnova ogni primavera sui forum online, i segnali restano chiari: finché non ci sono firme ufficiali, nulla è garantito. E anche allora, ogni stagione può portare nuove sorprese nel labirinto commerciale del calcio italiano. Gli appassionati farebbero bene a prepararsi a un altro braccio di ferro prima del verdetto finale.

