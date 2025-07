"La qualità del gioco la fanno i giocatori"

È Federico Boveri presso la sala della Confartigianato di Novara a dare l’intro alla presentazione del nuovo mister del Novara FC Andrea Zanchetta, per la prima volta a dirigere la panchina di una Prima Squadra.

Il Ds lo presenta con stima e riconoscenza “Sono molto contento perché nasce un nuovo corso, io ed il mister ci siamo trovati subito perché siamo due persone ambiziose e con tanta fame di dimostrare. Ho a fianco una persona in cui credo molto che sono sicuro ci darà delle soddisfazioni. È un profilo di lancio ma sa lavorare con i giovani, soprattutto ha tante idee che in questa categoria in tanti casi mancano. Cercavo un allenatore che mi desse garanzia di esprimere un certo tipo di gioco, voglio che la squadra dia delle idee di calcio e che provi a proporre qualcosa. Il mister ha idee chiare e propri concetti, farò di tutto per dargli i giocatori che gli servono per poter esprimere questo tipo di gioco”.

Mi presento. “Buongiorno a tutti, ringrazio il direttore delle belle parole che dovranno poi essere confermate sul campo e con i risultati. L’approccio con la città deve ancora avvenire perché ho condiviso tante cose con il direttore ma in fase embrionale, sono molto contento e anche un po’ emozionato. Inizia un’avventura nuova in una piazza importante, questo comporta tanta responsabilità da parte mia ed una buona dose di ambizione, come lo dimostra la storia del club. Ci vogliono altri aspetti, oltre la contentezza dell’essere qui come il condividere il progetto con la proprietà. Sono nel calcio da molti anni, le dinamiche sono le stesse, alla fine la differenza la fanno i risultati".

Una squadra intensa. “Le idee rimangono tali vi quando non riesci a tradurle in campo quindi è tutto da verificare perché io devo ancora conoscere bene i ragazzi, devo capire cosa possiamo fare, il livello tecnico, il carattere. Chiaramente vogliamo cercare di essere riconoscibili in base a quello che alla gente piace vedere per fare in modo che i tifosi si riconoscano nella squadra. So che è una piazza esigente sotto tanti punti di vista, un aspetto importante è l’intensità: mi piacerebbe presentare una squadra intensa poi sulla qualità del gioco non la fanno solo le mie idee ma si riferisce sempre alla qualità dei giocatori che hai. Non li conosco bene ma ho visto le partite: c’è del potenziale per sviluppare una buona idea di gioco. Per me giocare bene vuol dire proporre una squadra organizzata e intensa, la qualità del gioco la fanno i giocatori non l’allenatore.

Prima squadra. “Ho deciso quando nella pancia ho sentito che era il momento, questo è quello giusto. Sono tanti anni che alleno il settore giovanile, se l’ambizione spinge devi darci seguito è così ho deciso.”

Formazione. Zanchetta non dimentica la scuola di pensiero da cui arriva, l’idea della formazione giovanile dell’Inter si colloca in maniera perfetta all’idea della Riforma Zola, principalmente proposta per incentivare il vivaio primaverile di ogni club per una continuità sportiva che oltre a dare senso agli obiettivi di squadra incentiva i ragazzi più giovani a gareggiare per un progetto individuale che impegna ogni singolo a definire un possibile futuro nel calcio. La riforma sembra però essere appoggiata con entusiasmo e consacrata da molte squadre solo per l’incentivo economico a cui essa è legata, perdendo il vero senso di integrazione e crescita a cui era destinata. Le giovani promesse infatti, vengono sbalzate da una squadra all’altra oppure nella propria Prima senza apprendere il pensiero calcistico dalla "grandi" se non sul campo con un minutaggio necessariamente abbondante. Lontana anche la considerazione emotiva che tutto ciò può comportare. Risuonano a tal proposito le parole del neo allenatore: “Dalla mia esperienza all’Inter posso dire che non è l’aspetto prioritario vincere quanto piuttosto la formazione dei giovani. Un po’ di gavetta fa bene a tutti e la gestione dei giocatori oggi è importante ed è cambiata, questo potrebbe darmi una possibilità di trovare la chiave migliore perché generazioni e priorità cambiano. Bisogna comunicare bene e interagire bene prima degli aspetti tecnici c’è il rapporto umano”.

Qualità. Alla domanda sul modulo che intende utilizzare così risponde: “Troppo presto per parlare dell’ aspetto tattico, vedremo una squadra che inizialmente giocherà con una difesa a 4 ma non sono legato ai moduli perché i moduli li fanno le qualità dei giocatori. Farei in modo che a livello tattico la squadra è organizzata poi decideremo tutto più avanti”.

La professionalità e la scuola del mister traspaiono nella serietà con cui sembra intraprendere il suo nuovo lavoro, un buon comunicatore che non inganna con false promesse e da oratore esperto mette dei paletti ben precisi, garantendo il suo impegno ma esulandosi dalle responsabilità se la prodezza dei giocatori non viene garantita ( “La qualità del gioco non la fanno solo le mie idee ma si riferisce sempre alla qualità dei giocatori che hai”).

Chiude in maniera un po’ impropria il nostro DS: “L’obiettivo è migliorare la passata stagione con una cosa importante che è quella del minutaggio, sicuramente la squadra verrà ringiovanita parecchio quindi l’obiettivo minimo è migliorare quanto abbiamo fatto, parlare di obiettivi mi sembra riduttivo perché non hai idea di cosa fanno gli avversari. Vedremo, sicuramente avete due persone che vogliono ogni domenica fare la guerra a tutti, alla fine del girone di andata vedremo chi siamo e dove possiamo arrivare. Oggi è importante introdurre giovani che siano il futuro e patrimonio della società”.

Io invece vorrei tanti Morosini, Ranieri e Bertoncini. Ma io sono quasi una boomer.