Kombat Ball 2025/2026: Kappa presenta il pallone della Serie B

In occasione del sorteggio del calendario della Serie BKT 2025/2026, la Lega Serie B alzerà il velo sul pallone ufficiale della prossima stagione: il Kombat Ball 2025/2026, frutto della collaborazione con Kappa.

Per il nono anno consecutivo, il brand torinese firma il design del match ball della cadetteria italiana, confermando un sodalizio consolidato che unisce estetica e prestazioni tecniche. Il Kombat Ball si presenta con linee moderne e un pattern grafico inedito, studiato per garantire massima visibilità in tutte le condizioni di gioco e rispondere alle esigenze di accuratezza tattica degli atleti in campo.

I dettagli tecnici – tra materiali, tecnologia di cucitura a macchina e caratteristiche aerodinamiche – saranno svelati nel corso della cerimonia.

Il nuovo KOMBAT Ball 2025/2026 diventerà presto protagonista sui campi di tutta Italia, a partire dal primo fischio d’inizio della stagione, in programma ad agosto. La presentazione a Mantova segna l’avvio ufficiale di una partnership che da quasi un decennio accompagna la Serie BKT nella sua crescita.