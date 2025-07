Quindici candidature per la Serie D 2025/2026: via ai ripescaggi

Si è chiuso oggi alle 14 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al prossimo campionato di Serie D, con ben quindici club in lizza per un posto nei gironi della stagione 2025/2026. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha raccolto istanze provenienti da società di vario profilo, tutte in attesa dell’esito delle verifiche della Co.Vi.So.D., che entro il 14 luglio valuterà i requisiti finanziari, strutturali e organizzativi prima di trasmettere i pareri all’organo competente.

Le società in corsa

Retrocesse ai play-out o per distacco in classifica ≥8 punti : Brindisi, Città di Sant’Agata, Costa Sarrabus, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City, Ugento.

Perdenti spareggi seconde di Eccellenza : Caronnese, Montespaccato, Vigor Mazzola.

Retrocesse direttamente dalla Serie D : Atletico Uri, Fiorenzuola.

Non partecipanti agli spareggi seconde di Eccellenza: Rieti.

Le società che otterranno parere positivo da Co.Vi.So.D. saranno inserite nella graduatoria ufficiale per il completamento dell’organico, stilata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Chi non dovesse superare i controlli potrà fare ricorso entro le 14 del 18 luglio; i pronunciamenti motivati sugli eventuali ricorsi arriveranno entro il 25 luglio.

Deadline iscrizioni. Tutte le società aventi diritto dovranno formalizzare l’iscrizione al campionato di Serie D entro le ore 17 del 10 luglio. Entro quel momento gli organici dovranno essere definitivamente chiusi, in vista di una stagione che si preannuncia ancora una volta altamente competitiva e ricca di colpi di scena.

Ora l’attesa si concentra sul parere della Co.Vi.So.D.: tra pochi giorni sapremo quali club riusciranno a strappare l’agognato ripescaggio e prepararsi al via ufficiale della nuova avventura dilettantistica.