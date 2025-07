Serie C, presentato il nuovo pallone 2025-26

L’arte incontra lo sport nel cuore della città rinascimentale. È stato svelato oggi a Palazzo Vecchio il nuovo pallone ufficiale della Serie C Sky Wifi per la stagione 2025-2026, frutto della collaborazione tra Lega Pro e Decathlon. Un evento che ha coniugato bellezza, innovazione e identità, celebrando un oggetto simbolo del gioco del calcio in una delle sedi più iconiche di Firenze.

Firmato Kipsta, il marchio tecnico di Decathlon, il nuovo pallone si presenta con un design esclusivo e una struttura all’avanguardia. Realizzato da un team di ingegneri specializzati, il prodotto unisce microfibra, schiuma e scanalature calibrate, garantendo un’esperienza di gioco certificata FIFA Quality Pro. Elevate prestazioni per i calciatori, massima visibilità per arbitri, allenatori e pubblico: ogni dettaglio è stato studiato per accompagnare la stagione in arrivo con qualità e stile.

Il lancio ufficiale ha avuto come cornice iniziale Palazzo Vecchio, sede istituzionale e scrigno d’arte che ospita anche la Lega Pro, rendendo l’occasione ancora più simbolica. A seguire, il passaggio alla Società Canottieri, dove il Ponte Vecchio ha incorniciato il momento di incontro tra i vertici della Lega e i rappresentanti di Decathlon con la stampa accreditata.

Un doppio scenario mozzafiato per un pallone che non è solo uno strumento di gioco, ma un manifesto di valori condivisi: innovazione, accessibilità e passione per lo sport. La Serie C è pronta a ripartire, e il suo nuovo pallone è già protagonista.

Matteo Marani, presidente Serie C, ha sottolineato come il nuovo pallone non sia solo un oggetto tecnico, ma il simbolo della stagione, capace di unire città e tifosi. Ha ringraziato Decathlon per aver creduto nella Lega Pro, segno della crescente visibilità e attrattività del campionato.

Fabrizio Sormani, Chief Commercial Officer di Decathlon Italia, ha parlato con orgoglio della partnership, frutto di un lavoro di squadra, evidenziando come il pallone rappresenti l’impegno di Decathlon nel rendere lo sport accessibile anche a livello professionistico. Il nuovo prodotto, frutto di ricerca e innovazione, sarà un supporto affidabile per i giocatori e d’ispirazione per le nuove generazioni.

Rossella Ruggeri, Marketing and Communication Director di Decathlon Italia, ha definito la collaborazione come strategica, fondata su valori condivisi come accessibilità e passione, e utile a rafforzare la presenza del brand nel mondo del calcio, promuovendo uno sport autentico, inclusivo e orientato alla performance.