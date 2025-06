Nunziante conteso, Salvemini obiettivo: la nuova Strega prende forma

L’aria di Serie A soffia forte sul “Vigorito”: stamane la Juventus ha sondato con decisione il terreno per Alessandro Nunziante, portiere classe 2007, entrando di fatto in duello con l’Udinese che cinque giorni fa aveva messo sul tavolo 1,5 milioni più bonus. Il Benevento, forte di una valutazione superiore ai 2 milioni, ha ribadito che lascerà partire il suo gioiello solo a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile, magari con il prestito annuale in giallorosso per completarne la crescita.

In uscita ci sono Manfredini e Lucatelli (svincolati dal 1° luglio), mentre Carli ha avviato i contatti con profili di Serie B e alta Serie C per tutelarsi nel caso in cui Nunziante decida di spiccare il volo. Tra i nomi filtrati, uno proveniente dal Nord-Est cadetto e due “usati garantiti” del centro Italia: trattative ancora in stato embrionale.

Il Benevento vuole regalare ad Auteri un attaccante di peso. Nelle prime ore di oggi la dirigenza ha preso contatti con l’Audace Cerignola per Francesco Salvemini (15 gol nell’ultima stagione): prima proposta economica in preparazione, ma il Bari si è mosso con un sondaggio che potrebbe far lievitare il prezzo. Resta fredda, invece, la pista che porta a Gabriele Artistico della Lazio, attratto dalla cadetteria: si attende un segnale del ragazzo per riaprire il dialogo.

Non solo mercato giocatori: la “Strega” riabbraccia due volti simbolo della promozione 2016-17. Fabrizio Melara sarà il nuovo team manager, mentre Emanuele Padella affiancherà Carli come collaboratore tecnico. Un doppio innesto che restituisce identità e spogliatoio a un gruppo destinato a cambiare volto: le ufficialità sono attese entro il week-end.