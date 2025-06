Sky Wifi è il nuovo title sponsor della Serie C 2025-26

La Serie C cambia nome ma non spirito: per la stagione 2025-26, il campionato sarà targato Sky Wifi. La Lega Pro ha infatti rinnovato la partnership con Sky che diventa title sponsor con il suo servizio di connettività ultraveloce.

Il legame tra la terza serie del calcio italiano e Sky continua dopo due anni con NOW come main sponsor. Ora tocca a Sky Wifi, un nome che richiama direttamente il valore della connessione, non solo in senso tecnologico.

La Serie C, con le sue 60 squadre distribuite in tutta Italia, è spesso il primo palco per giovani talenti e il cuore pulsante delle passioni locali. In questo contesto, il parallelo tra calcio e internet è semplice ma efficace: velocità e affidabilità fanno la differenza, sia sul campo che online.

L’obiettivo della partnership è chiaro: offrire un’esperienza più ricca e accessibile ai tifosi, sostenendo un campionato che rappresenta le radici del calcio italiano e il legame con i territori.

Il nuovo accordo tra Sky e Lega Pro non è solo una questione di naming, ma un segnale di continuità e investimento nel valore sociale e sportivo della Serie C.

Matteo Marani, Presidente Lega Pro: “È motivo di grande soddisfazione avere ancora Sky al fianco del nostro campionato. L’investimento di un’azienda leader nel settore della comunicazione è un importante segnale di continuità e di crescita. Sky rappresenta una vetrina molto apprezzata dalle nostre società, dai nostri giocatori e dagli appassionati di calcio: i numeri confermano un aumento delle presenze negli stadi e davanti agli schermi. Vogliamo proseguire in questo processo di espansione e siamo certi che il racconto del nostro calcio, fatto di giovani, passione e territori migliorerà ancora. Con altri tre anni di Serie C su Sky e NOW saremo più forti e sempre più riconoscibili”.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia: “Oggi la connettività è una parte fondamentale delle nostre vite quotidiane, ma lo è sempre più anche nell’esperienza sportiva. Sky Wifi, grazie alla sua rete capillare e ultraveloce, ci consente di raggiungere le comunità locali in tutta Italia, rafforzando il legame tra tecnologia e territorio. Per questo abbiamo scelto di legare Sky Wifi al campionato di Serie C che rappresenta, in modo autentico, il tessuto sportivo e sociale del Paese. Lo facciamo dopo la partnership con NOW che, insieme a Sky, continuerà a trasmettere tutto il campionato per connettere milioni di tifosi alle loro passioni”.