Sarà Livorno-Siracusa la finale della Poule Scudetto di Serie D 2024/2025. Le due formazioni si affronteranno sabato 8 giugno alle ore 15:00, in gara unica, allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo, impianto da oltre 7.000 posti.

I toscani hanno staccato il pass per la finale con un netto 4-1 esterno sul Bra, ribadendo così il 2-1 dell’andata. Percorso impeccabile anche per il Siracusa, capace di imporsi per 3-2 in casa contro l’Ospitaletto e poi espugnare la Lombardia con un secco 2-0.

Livorno e Siracusa si contenderanno così il titolo di Campione d’Italia della Serie D, trofeo che premia la squadra più brillante tra le vincitrici dei gironi. Per entrambe si tratta di una stagione da incorniciare, coronata ora da una finale che promette spettacolo e grande partecipazione di pubblico.

Appuntamento dunque fissato: sabato 8 giugno, ore 16:00, Livorno contro Siracusa per lo Scudetto della Serie D.