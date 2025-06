Chiamo io, chiami tu

Mentre Marco Marchionni, ex allenatore del Novara FC, vince i playoff di Serie D con il Ravenna FC e sogna di salire di categoria - come già accaduto nel suo passato calcistico - grazie ad un possibile ripescaggio, il tempo scorre nella città di Novara tra i primi caldi ed i primi nomi di allenatori che potrebbero sedersi sulla poltrona azzurra per prendere il comando della squadra.

Mentre alcune avversarie di girone riconfermano i loro tecnici incasellandoli in un futuro per il quale stanno già lavorando, la sensazione di mareggiata tra le risaie è inequivocabilmente la più diffusa tra le possibili che i tifosi, o anche tra chi segue il calcio senza coinvolgimenti, possano provare.

Sembrava fatta per Andrea Chiappella, soprattutto dopo l’eliminazione della Giana Erminio ai playoff ma pare che l’allenatore dagli occhi blu non sia pronto per il matrimonio a causa di altre proposte, d’altra parte nessuno ha pattuito condizioni contrattuali con le quali avrebbe potuto definirsi “nostro” cercando casa in provincia già dal mese di giugno.

Abbiamo poi un ipotetico Luca Tabbiani e la sua insostituibile difesa a quattro: Trento già gli dichiara la volontà di continuare la relazione ma per la nostra piazza sembra avere comunque un debole. Come dargli torto.

Il terzo nella playlist degli allenatori voluti dalla dirigenza della cupola è Antonio Buscè che ha detto addio ufficialmente al Rimini perciò completamento libero di scegliere con chi stare, come i single in estate in riviera.

Ancora nostro e per molti rimpianto, Giacomo Gattuso, ancora sotto contratto, ancora finanziato dalla nostra piazza ma lui è troppo anarchico per il potere decisionale in corso.

Insieme al non allenatore anche alcuni giocatori vengono liberalizzati a tal punto che il rischio che diventino prede, o peggio, bottino di saccenti squadre nemiche è la realtà più chiara della sconfitta dell’ Inter in Champions. E fa più paura di San Siro pieno di tifosi delusi.

Stiamo qui ad aspettare, in un limbo infernale.

Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera.