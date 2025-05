Tra Parma e Napoli è solo 0-0 Gli azzurri vicini al quarto scudetto

Il Napoli pareggia 0-0 e si avvicina al quarto scudetto. Grazie al contemporaneo 2-2 dell'Inter, i partenopei mantengono il punto di vantaggio sulla squadra di Inzaghi e domenica dovranno completare la pratica contro il Cagliari salvo da stasera. Due legni hanno fermato il Napoli: il palo colpito da Anguissa nel primo tempo e la traversa colta da Politano nella ripresa. Ma anche da un gran parata nel finale di Suzuki sulla punizione di Mctominay. Sul fronte Parma è stato pericoloso in due circostanze Sohm che uan volta nella prima frazione e un'altra nella seconda ha costretto Meret a volare in angolo. Il Parma obbligato a vincere a Bergamo per la salvezza negli ultimi 90'. Difatti pareggio non potrebbe bastare. Il rischio spareggio è alto.