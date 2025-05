Milan-Bologna, grande festa per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà Milan e Bologna contendersi il trofeo in una serata all’insegna dello sport, dell’intrattenimento e dei grandi valori. Un evento atteso, seguito in oltre 180 Paesi grazie a più di 50 broadcaster internazionali, che porterà le emozioni del calcio italiano in tutto il mondo.

La cornice dell’Olimpico sarà arricchita dalla presenza di figure storiche del nostro calcio: da Del Piero a Totti, passando per Cannavaro, Vieri, Zambrotta, Donadoni e molti altri Ambassador della Lega Serie A, che si uniranno ai Presidenti dei club e ai rappresentanti delle istituzioni per celebrare una delle serate più importanti della stagione calcistica.

L’arrivo della Coppa a Roma è stato anch’esso un momento simbolico: il trofeo ha viaggiato su un Frecciarossa1000 partito da Milano il 13 maggio, accompagnato da alcuni Ambassador e accolto alla stazione Termini dai vertici di Trenitalia e Lega Serie A. Un viaggio che sottolinea ancora una volta il forte legame tra sport e territorio.

Il match sarà giocato con un pallone speciale, il Puma Orbita in edizione oro, creato appositamente per la finale. I palloni dei gol, inoltre, saranno messi all’asta su Socios.com, offrendo ai tifosi l’occasione di aggiudicarsi un pezzo unico della partita.

Grande attenzione anche al coinvolgimento dei più giovani. Prima del fischio d’inizio, i ragazzi degli oratori finalisti della “Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out” scenderanno sul campo dell’Olimpico per sfidarsi in un momento indimenticabile. Il messaggio “Il Calcio è Amicizia” sarà il cuore della cerimonia d’apertura, con un grande telone portato a centrocampo dai giovani calciatori, a simboleggiare i valori di inclusione, rispetto e condivisione.

Il pre-partita sarà animato da RDS 100% Grandi Successi, con musica e intrattenimento sugli spalti. Durante l’intervallo, sui maxischermi verranno proiettate le immagini della “Borotalco Hug Cam”, coinvolgendo il pubblico in un momento di leggerezza e partecipazione collettiva.

L’atmosfera sarà ulteriormente arricchita dall’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte di Chiara Galiazzo, accompagnata dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri, mentre sul fronte gastronomico, le celebri schiacciate dell’Antico Vinaio saranno disponibili sia all’interno dello stadio che in un food truck posizionato nei pressi della Tribuna Monte Mario.

A bordo campo, accanto al trofeo, verranno esposte due sculture cristallizzate realizzate da Ressentia con le maglie ufficiali di Milan e Bologna: un tributo artistico alle due finaliste.

Al termine dell’incontro, verrà assegnato il premio “Frecciarossa Player of the Match” al miglior calciatore della partita, a coronamento di una serata che promette di essere memorabile dentro e fuori dal campo.