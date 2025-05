Il Sassuolo vince il campionato di Serie B 2024/2025 al termine di cavalcata trionfale. Nella giornata di ieri è stato il momento della consegna della coppa al capitano Domenico Berardi, una vera e propria bandiera come ce ne sono pochissime nel calcio d'oggi. La sconfitta casalinga contro il Catanzaro per 2-0 è stata assolutamente indolore che non ha per nulla rovinato la festa alla gente di Sassuolo.