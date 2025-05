Škoda Enyaq 2025: SUV elettrico con stile, tech e 600 km di autonomia

La transizione verso la mobilità elettrica non è più un miraggio, ma una realtà pulsante che sta ridefinendo il panorama automobilistico globale. In questo scenario dinamico, Škoda si pone come protagonista con la nuova Enyaq, un SUV elettrico che incarna l'innovazione e la praticità da sempre distintive del marchio ceco.

Dal punto di vista del design, il frontale della nuova Enyaq abbandona la tradizionale calandra e si evolve in una sofisticata Tech-Deck, un elemento distintivo che integra con maestria i sensori dedicati ai sistemi di assistenza alla guida, garantendo una sicurezza attiva di prim'ordine. Ma l'innovazione stilistica non si ferma qui: una luminosa fila di LED cattura lo sguardo, connettendo visivamente i fari ridisegnati, disponibili con l'avanzata tecnologia Matrix LED per un'illuminazione adattiva e ottimale in ogni condizione di guida. La firma luminosa è ulteriormente enfatizzata dalla scritta "Skoda" illuminata, un dettaglio di design che sottolinea l'identità del marchio. A completare l'estetica rinnovata del frontale, troviamo nuove prese d'aria che non solo contribuiscono a un look più dinamico e moderno, ma ottimizzano anche l'aerodinamica del veicolo.

Entrando nell'abitacolo della nuova Škoda Enyaq, si percepisce immediatamente un'armonia perfetta tra design elegante e funzionalità intelligente. Lo spazio interno è generoso, pensato per accogliere comodamente passeggeri e bagagli. La capacità di carico, che spazia da 585 a 1.710 litri nella versione standard e da 570 a 1.610 litri nella più dinamica versione Coupé, testimonia la vocazione pratica di Škoda. Il cuore tecnologico dell'abitacolo è rappresentato dal Digital Cockpit da 5 pollici, che fornisce al conducente tutte le informazioni essenziali in modo chiaro e intuitivo, e dal grande schermo da 13 pollici dedicato al sistema di infotainment. Quest'ultimo offre una connettività avanzata, navigazione integrata e un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile.

Il restyling della Škoda Enyaq introduce anche significative novità in termini di comfort e praticità. Il volante riscaldato, ora di serie, promette un comfort superiore durante i mesi più freddi. Il sistema KESSY Advanced, con apertura automatica e chiusura a distanza, semplifica l'accesso e l'uscita dal veicolo. La climatizzazione a tre zone permette a guidatore e passeggeri di personalizzare la temperatura per un benessere ottimale. Per un'esperienza di viaggio ancora più piacevole, sono disponibili optional come i sedili anteriori riscaldati e il luminoso tetto panoramico.

Fedele alla sua filosofia "Simply Clever", Škoda non ha trascurato i dettagli che fanno la differenza. Ritroviamo l'ingegnoso raschietto del ghiaccio integrato nello sportello di ricarica e il pratico ombrellino alloggiato nella portiera. A queste soluzioni intelligenti si affiancano dotazioni tecnologiche all'avanguardia, come le prese USB-C da 45 W per una ricarica rapida dei dispositivi elettronici e un sistema di climatizzazione con funzioni automatiche avanzate per mantenere sempre un ambiente ideale a bordo.

La gamma della nuova Škoda Enyaq è stata pensata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La versione d'ingresso, la 60, è equipaggiata con una batteria da 63 kWh e un efficiente motore posteriore da 204 CV che offre un'autonomia fino a 431 km (che raggiunge i 439 km nella versione Coupé). Per chi desidera maggiore autonomia e prestazioni, la versione 85 rappresenta la scelta ideale, grazie alla sua batteria da 83 kWh e al potente motore da 286 CV, capace di percorrere quasi 600 km con una sola ricarica. Infine, per affrontare ogni tipo di strada in totale sicurezza, la versione 85x aggiunge un secondo motore sull'asse anteriore, garantendo la trazione integrale e mantenendo invariata la potenza complessiva.

Škoda Enyaq è disponibile da 360 euro al mese con Noleggio a Lungo Termine: anticipo di € 3.030, 24 canoni e 20.000 km totali inclusi.

Altri dettagli su Enyaq sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.