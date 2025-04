Serie C, al via i Play Off: squadre qualificate, date e calendario

Con la chiusura della regular season nei gironi B e C cala il sipario sulla prima parte del campionato di Serie C. Ma la stagione non è ancora finita: da domenica 4 maggio iniziano i playoff che decreteranno la quarta squadra promossa in Serie B insieme a Padova, Virtus Entella e Avellino, già vincitrici dei rispettivi gironi.

A partecipare agli spareggi saranno le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ogni girone, più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, il Rimini. Il percorso verso la promozione si articolerà in tre fasi: la fase a gironi, la fase nazionale e le Final Four con sfide a eliminazione diretta.

Le squadre qualificate ai playoff

Girone A: Vicenza, FeralpiSalò, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio, Virtus Verona, Atalanta U23, Trento, Arzignano Valchiampo

Girone B: Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera, Gubbio

Girone C: Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus Next Gen, Giugliano

Primo turno della fase a gironi (4 maggio)

Girone A

Renate vs Arzignano Valchiampo

Giana Erminio vs Virtus Verona

Trento vs Atalanta U23

Girone B

Arezzo vs Gubbio

Vis Pesaro vs Pontedera

Pineto vs Pianese

Girone C

Catania vs Giugliano

Benevento vs Juventus Next Gen

Potenza vs Picerno

Tutte le date dei playoff

Secondo turno fase a gironi (gara unica): mercoledì 7 maggio 2025

Fase Nazionale - primo turno:

Andata: domenica 11 maggio 2025

Ritorno: mercoledì 14 maggio 2025

Fase Nazionale - secondo turno:

Andata: domenica 18 maggio 2025

Ritorno: mercoledì 21 maggio 2025

Final Four - semifinali:

Andata: domenica 25 maggio 2025

Ritorno: mercoledì 28 maggio 2025

Final Four Finale playoff:

Andata: lunedì 2 giugno 2025

Ritorno: sabato 7 giugno 2025

Il quadro completo è disponibile qui: Play Off/Out - Serie C - 2024/2025