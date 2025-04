Triestina-Novara 6-0, azzurri fuori dai play-off

Il Novara offre una prestazione vergognosa a Trieste e meritatamente non disputerà i play-off, gli azzurri dopo 39 minuti sono sotto di cinque reti e nella ripresa subiscono anche il sesto gol da una compagine che affronterà nei play-out il Caldiero Terme con buone possibilità di salvezza. La vittoria dell’Arzignano condanna il Novara all’undicesimo posto, niente play-off per Ranieri e compagni al termine di una stagione con più ombre che luci.

Il Novara non entra in campo, è un monologo della Triestina Inizio da incubo per il Novara, al 2’ passa in vantaggio la Triestina, cross di Olivieri e colpo di testa vincente di Fiordilino, al 4’ Oliveri sfiora il raddoppio con un sinistro a fil di palo, al 6’ si fa male capitan Ranieri che viene sostituito da Di Munno, il sospetto che sia qualcosa di serio è forte, al 12’ il raddoppio dei padroni di casa con Oliveri, un due a zero netto e senza giustificazione per gli azzurri che hanno approcciato la gara nel peggiore dei modi. La reazione del Novara? Inesistente, al 18’ lo scatenato Olivieri lavora un bel pallone e serve Embalo che trafigge Minelli, al 32’ Silvestri cala il poker intercettando e sfruttando al meglio una conclusione sbagliata da Olivieri, prima dell’intervallo Fiordilino cala il pokerissimo, è una prima frazione vergognosa per gli azzurri di Mascara.

La Triestina si aggiudica set e match All’11’ della ripresa la prima conclusione del Novara nello specchio della porta, Roos è attento su Da Graca; al 26’ Vertainen sfiora il palo alla destra di Minelli, al 28’ Cortinovis con una bella conclusione a giro chiude con un punteggio tennistico la sfida.

TRIESTINA-NOVARA 6-0

Marcatori: 2’Fiordilino, 12’Olivieri, 18’Embalo, 32’Silvestri, 39’Fiordilino, 33’st Cortinovis.

Triestina: Roos, Jonsson, Silvestri (46’Bianconi), Frare, Cancellieri (37’st Bijleveld), Embalo, Correia (14’st Udoh), Fiordilino (11’st Voca), Cortinovis, Strizzolo, Olivieri (11’st Vertainen). All. Tesser

Novara: Minelli, Bertoncini, Gerardini (6’st Morosini), Donadio (6’st Anzolin), Calcagni, Da Graca, Ranieri (8’Di Munno), Lorenzini, Maressa, Agyemang, Basso (6’st Khailoti). All. Mascara

Arbitro: Castellone di Napoli.

Note: Corner 1-4. Ammonito Maressa per il Novara.