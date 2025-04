Milan-Atalanta 0-1, decisiva la rete di Éderson al 62'

La trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2024-’25 vede un brutto Milan piegato a domicilio dall’Atalanta: decisiva una rete di Éderson al 62’.

LA CRONACA

Dopo un inizio “di studio”, la prima azione degna di nota del confronto è di marca orobica e ha luogo al 20’, quando un colpo di testa di Éderson su traversone di Bellanova termina abbondantemente a lato. Atalanta nuovamente pericolosa al 24’: bel cross di Pašalić per Retegui, il quale gira prontamente a rete da sottomisura mancando non di molto il bersaglio. La gara è molto tattica e assai poco spettacolare, tanto che la successiva emozione giunge al 44’, quando il Milan spreca una ghiotta occasione con Jović, il quale è perfetto nel destreggiarsi nell’area bergamasca liberandosi di Bellanova ma pessimo nella conclusione mancina, che termina abbondantemente larga. Si va, dunque, al riposo sullo 0-0 iniziale.

La ripresa vede i padroni di casa iniziare con buon piglio, facendosi vedere in avanti con Leão al 52’: il sinistro del lusitano (deviato da Bellanova) da favorevole posizione si spegne, però, sul fondo, senza impensierire il portiere ospite Carnesecchi. Trattasi, però, di una “fiammata”, tanto che pochi minuti più tardi arriva il vantaggio nerazzurro: al 62’, infatti, una veloce ripartenza vede Lookman cambiare gioco servendo sulla destra Bellanova, il quale prontamente prolunga di testa per Éderson, lesto nell’incornare in tuffo in porta da pochi passi beffando la statica retroguardia rossonera. Anziché all’assalto milanista alla ricerca del pareggio, i successivi minuti vedono l’Atalanta mancare per ben tre volte il possibile raddoppio: al 70’ un destro di Lookman è “murato” in calcio d’angolo da Gabbia, al 74’ Retegui in scivolata mette clamorosamente fuori a porta sguarnita “da zero metri” su assist di Lookman e al 90’ un diagonale ravvicinato dello stesso (scatenato) Lookman è respinto di piede dal portiere locale Maignan. Al 95’ i meneghini ci provano con Reijnders dalla distanza, ma il suo destro finisce di molto oltre la trasversale.

Finisce, dunque, con il meritato successo dell’Atalanta, che consolida il suo terzo posto in classifica. Il Milan, invece, perde ulteriore terreno dalla “zona Europa”, dovendo (salvo colpi di scena) affidare le proprie velleità continentali alla Coppa Italia: mercoledì prossimo sarà, infatti, impegnato nella semifinale di ritorno (1-1 all’andata) con l’Inter.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 0-1 (0-0)

RETE: Éderson al 62’.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori (dall’83’ Giménez), Gabbia, Pavlović; Jiménez (dal 75’ Félix), Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic (dal 75’ Sottil), Jović (dal 75’ Abraham), Leão (dall’83’ Chukwueze). Allenatore: Sérgio Conceição.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Bellanova, Hien, Djimsiti (dal 59’ Tolói); Cuadrado (dal 59’ Ruggeri), de Roon, Éderson, Zappacosta (dal 59’ Kossounou); Pašalić (dall’80’ De Ketelaere), Lookman; Retegui (dal 91’ Sulemana). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì.

NOTE: ammonito Cuadrado (Atalanta) al 56’. Calci d’angolo: 7-5 per il Milan. Recupero: 0’ + 5’. Spettatori: 72.845.