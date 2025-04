Novara-Trento 3-0, azzurri ad un punto dai play-off

Terza vittoria interna consecutiva per il Novara che supera tre a zero il Trento, gli azzurri mantengono il decimo posto ma per arrivare ai play-off dovranno o conquistare un punto a Trieste oppure sperare che l’Arzignano non superi la Feralpi nell’ultimo turno in programma venerdì.

Donadio per Maressa, gli azzurri terminano la prima frazione in vantaggio Il Novara reclama subito un calcio di rigore al 4’, la conclusione di Basso viene deviata con un braccio da Aucelli ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty, al 18’ un colpo di testa di Cappelletti non inquadra la porta, al 23’ i padroni di casa passano in vantaggio, Donadio serve un pallone d’oro a Maressa che festeggia nel migliore dei modi il primo match da titolare. La reazione del Trento non si fa attendere ma Rada e Di Cosmo non trovano la via del pareggio.

Serata da dimenticare per il numero uno del Trento Barlocco, il Novara vince tre a zero Il primo squillo della ripresa è del Novara con Da Graca che termina l’azione personale calciando fuori, al 21’ il Novara raddoppia in maniera quasi comica, il tocco di Basso prende una traiettoria strana che beffa Barlocco in uscita, per Donadio è un gioco da ragazzi appoggiare nella porta sguarnita. Al 34’ Basso potrebbe chiuderla ma il suo diagonale sfiora il palo, il tre a zero del Novara arriva al novantesimo, un altro errore di Barlocco permette a Bertoncini di testa di siglare il tris azzurro.

NOVARA-TRENTO 3-0

Marcatori: 24’Maressa, 21’st Donadio, 45’st Bertoncini.

Novara: Minelli; Bertoncini, Gerardini (17’st Anzolin), Donadio (46’st Camolese), Calcagni, Da Graca (46’st Leo Virisario), Ranieri, Lorenzini, Maressa (37’st Morosini), Agyemang (46’st Valenti), Basso. All. Mascara

Trento: Barlocco, Trainotti, Anastasia (13’st Accornero), Cappelletti, Giannotti (13’st Sangalli), Disanto (35’st Peralta), Di Carmine, Di Cosmo, Aucelli (23’st Petrovic), Falasco, Rada. All. Tabbiani

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Note: Corner 4-4. Ammoniti Anzolin per il Novara, Giannotti e Di Cosmo per il Trento. Spettatori 2200 ca.