Škoda Fabia GPL: comfort e risparmio in un'unica soluzione

In un’epoca in cui risparmiare è diventata una necessità e la sostenibilità una scelta sempre più consapevole, il GPL si conferma una delle soluzioni più intelligenti per abbattere i costi di utilizzo dell’auto senza rinunciare a prestazioni e comfort. Grazie all’installazione di un impianto GPL, è possibile ridurre fino al 50% il costo del carburante, una scelta che diventa ancora più interessante se abbinata a un veicolo moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato come la nuova Škoda Fabia.

Disponibile da Cavuoto, anche in pronta consegna, la Škoda Fabia può essere dotata, dopo l’immatricolazione, di un impianto GPL di ultima generazione prodotto da Zavoli. Un connubio perfetto per chi cerca un’auto compatta, ma spaziosa, ricca di contenuti tecnologici e soprattutto conveniente nella gestione quotidiana.

Il sistema GPL BORA ADVANCE di Zavoli è un impianto all’avanguardia pensato per garantire alte prestazioni e ridotte emissioni. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente un utilizzo minimo di benzina (inferiore al 5% in condizioni specifiche) e una guida fluida e reattiva. I componenti utilizzati sono di qualità OEM e rispettano le più recenti normative europee di omologazione, per offrire un’esperienza di guida sicura e durevole.

Il vero punto di forza è la straordinaria convenienza del GPL. Con meno di 30 euro è possibile percorrere oltre 600 km, un risultato che difficilmente si può ottenere con motorizzazioni tradizionali. Inoltre, l’impianto viene installato da tecnici specializzati a garanzia della massima affidabilità. Al termine dell’intervento, viene rilasciata una copertura assicurativa specifica.

La nuova Škoda Fabia rappresenta un deciso passo avanti nel segmento delle utilitarie, grazie a un design dinamico, dimensioni generose e contenuti da categoria superiore. Con una lunghezza di 4,11 metri e un bagagliaio da ben 380 litri, è l’auto perfetta per la città, ma anche per i viaggi più lunghi. Gli interni, curati nei dettagli, offrono una plancia simmetrica con display centrale fino a 9,2 pollici, strumentazione digitale e materiali di qualità. Il tutto arricchito da un pacchetto tecnologico che comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida, come il Predictive Adaptive Cruise Control e l’Adaptive Lane Assistant.

Per chi cerca un’auto moderna, sicura, tecnologica ed economica da gestire, la nuova Škoda Fabia con impianto GPL è la scelta giusta.

Esempio offerta: Škoda Fabia Selection 1.0 TSI 95CV GPL. Prezzo Promozionato € 22.300,00 (chiavi in mano IPT esclusa). Offerta valida fino al 30/04/2025 in caso di sottoscrizione di finanziamento Škoda Clever Value.

Ma non finisce qui. Per chi ha bisogno di più spazio, sempre in pronta consegna, è disponibile anche il city-SUV Kamiq con impianto a GPL. Da Cavuoto, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40 la convenienza incontra l’innovazione.

Altri dettagli su Fabia GPL sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.