Lazio, Lombardia e Friuli trionfano al Torneo delle Regione 2025

Si è appena concluso il 61° Torneo delle Regioni, con le attesissime finali disputate tra Taormina e Santa Teresa di Riva. Una giornata intensa di calcio giovanile, che ha decretato i campioni italiani delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile (vince la Lombardia)

Under 15: il Lazio è campione

Allo stadio Bacigalupo di Taormina, ad aprire il programma è stata la finale Under 15, che ha visto la Lazio imporsi di misura sulle Marche per 1-0. A decidere l’incontro è stato Tagliaferri al 15’ del secondo tempo. I laziali avevano raggiunto la finale superando il Piemonte in semifinale, mentre le Marche avevano staccato il pass con un netto 3-0 sull’Emilia Romagna.

Under 17: la Lombardia passa nel finale con Montalbano

Sempre a Taormina, alle 11:30 è andata in scena la finale Under 17 tra Lombardia ed Emilia Romagna. I lombardi si sono confermati in grande forma, superando gli avversari per 2-1. Dopo il vantaggio firmato da Ndao al 25’ del primo tempo, l’Emilia ha trovato il pari con Cipriani nella ripresa, ma è stato Montalbano al 40’ del secondo tempo a regalare il titolo ai suoi. Un match equilibrato e combattuto, degno di una finale.

Under 19: il Friuli Venezia Giulia vince ai supplementari, campione dopo 7 anni

Nel pomeriggio, l’ultimo atto maschile ha incoronato il Friuli Venezia Giulia, che ha avuto la meglio sul Piemonte Valle d’Aosta per 3-1 dopo i tempi supplementari. La gara era terminata 1-1 nei 90 minuti regolamentari, con i gol di Isufi per il Friuli e Flaiban per il Piemonte. Nei supplementari, i friulani hanno colpito due volte in rapida successione: prima con Madi al 5’ e poi con Osmani su rigore al 7’. Una vittoria meritata per una rappresentativa che ha mostrato solidità e carattere.