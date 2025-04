Coppa, il Carpignano impatta la sfida d'andata al "Quaglia"

E' un Carpignano fortemente rimaneggiato quello che in questo finale di stagione è arrivato lontano dalle posizione che contano in campionato ma a giocarsi la semifinale della Coppa di categoria contro gli alessandrini del Monferrato. Una sfida rimasta completamente in bilico dopo il primo confronto, quello tenutosi al "Quaglia" di Carpignano Sesia, chiusosi senza reti rimandando ogni discorso al ritorno da giocarsi a San Salvatore Monferrato il prossimo 24 aprile.

Scelte obbligate Gli infortuni di lungo corso che hanno attanagliato l'ultima fase della stagione sesiana, da Apicella a Piccaluga fino ad arrivare a Zoccheddu e a Rotti, rientrato da pochi giorni ma abile solamente per accompagnare Cibrandi in panchina, obbligano il tecnico granata a schierare gli uomini a disposizione per fronteggiare un Monferrato giunto in terra novarese con numerosi tifosi al seguito e con un playoff da conquistarsi in campionato. Quasi ovvio che i favori del pronostico accompagnino il cammino degli alessandrini ma la gara, che la squadra di Schiavone affronta con uno speculare 4-2-3-1 rispetto allo schieramento scelto dal Carpignano, non è semplice per il Monferrato anche se le occasioni migliori sono appannaggio proprio dell'undici gialloblu. Già al 5' gli ospiti gridano al gol quando Rizzi devia sotto misura un pallone che finisce alle spalle di Pedrina ma il direttore di gara ravvisa gli estremi della posizione irregolare dell'attaccante monferrino e annulla per fuorigioco. Il Carpignano prova a rispondere sfruttando la gamba di Quaranta dal quale parte il traversone che Seidita, defilato sul secondo palo, colpisce al volo al 13' spedendo giusto tra le braccia di Albertin. Ancora un pallone scodellato in area al 18' permette a Schellino di far la torre per l'accorrente Bovo che viene anticipato dall'intervento risolutore di Hina che rilancia il contropiede alessandrino permettendo a Casone di involarsi ma vedere il proprio tiro disinnescato da Pedrina che salva tutto distendendosi. Ancora Seidita al 33' prova a rompere l'equilibrio calciando verso la porta un pallone che, deviato, per poco non favorisce l'intervento di Bovo che in scivolata non arriva di poco sulla traiettoria poi il finale di tempo sarà tutto gialloblu con il Monferrato che più volte va vicino al gol: al 37' Randazzo spara dal limite obbligando Pedrina ad un nuovo tuffo risolutore, al 41' Rizzi devia in tuffo di testa ma non trova la porta sesiana e ancora Repetto pochi secondi prima del duplice fischio raccoglie il radente di capitan Bellio ma da due passi fallisce il colpo del k.o.

Vincono le difese Piove sul bagnato in casa Carpignano quando prima Dedin, tra i due tempi, e poi Quaranta devono cedere ai propri acciacchi lasciando ulteriormente in difficoltà la formazione granata. Cibrandi pesca dalla panchina ma si pone a difesa di un risultato che rimanda ogni discorso a tempi migliori, nella speranza che un paio di settimane bastino a recuperare almeno qualche uomo per fronteggiare alla gara di ritorno. E lo fa talmente bene che il Monferrato si incarta su se stesso non riuscendo mai ad essere pericoloso nella ripresa, salvo un cross sbagliato di Dinica al 28' che per poco non assume una traiettoria talmente beffarda da diventare pericolosa per Pedrina. Anche il Carpignano fatica a ribaltare l'azione per farla diventare offensiva, trovando nella retroguardia alessandrina un baluardo praticamente impenetrabile. L'unico sussulto granata della ripresa al 44', con il numero di Seidita in mezzo a due che permette all'attaccante di liberarsi al tiro costringendo Albertin alla deviazione in angolo sul quale lo stacco imperioso è di Mori che tuttavia non trova le distanze spedendo sul fondo. Cala il sipario con un accesa coda polemica sugli spalti che renderà sicuramente incandescente anche il ritorno in cui il Carpignano dovrà trovare una vittoria per garantirsi il posto in finale contro la vincente di Beppe Viola-Marene (2-2 all'andata in casa dei torinesi).

CARPIGNANO-MONFERRATO 0-0

Carpignano (4-2-3-1): Pedrina; Dedin (1'st Marutti), Pinton, Mori, Trunfio; Davì, Schellino; Quaranta (12'st Iamoni), Maio, Seidita; Bovo. A disposizione: Bovolenta, Agugiaro, Rotti. All. Cibrandi.

Monferrato (4-2-3-1): Albertin; Ottria (33'st Olivieri), Hina, Dinica, Capuana; Randazzo, Agosta; Repetto, Bellio (36'st Marmonti), Casone (41'st Bonsignore); Rizzi (23'st Ferretti). A disposizione: Pasino, Pomati, Salierno. All. Schiavone.

Arbitro: Martello di Collegno.

Note: Ammoniti Maio e Schellino per il Carpignano, Casone e Dinica per il Monferrato.