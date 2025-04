Lumezzane-Novara 2-2, azzurri rimontati nella ripresa

Un Novara a due facce quello che pareggia due a due sul campo del Lumezzane nella terzultima giornata del girone A di Serie C, primo tempo cinico concluso in vantaggio due a zero, ripresa tutta in difesa che vede il Lumezzane prima accorciare le distanze con Pagliari e poi pareggiare quasi al novantesimo con Tenkorang. Un successo gettato al vento, tre punti che sarebbero voluti dire play-off quasi matematici per una formazione azzurra che continua ad avere alti e bassi anche dopo il cambio in panchina.

Basso-Gerardini, il Novara vola nel primo tempo Subito pericoloso il Lumezzane con Baldini, Minelli salva in angolo. Al 15’ Gerardini si guadagna un calcio di rigore che Basso trasforma, il vantaggio azzurro rischia di durare poco perché l’ex Corti al 21’ impegna severamente Minelli; al 26’ ci prova Donadio, blocca Carnelos; è il preludio al due a zero firmato Gerardini, il numero sette salta secco Pisano e batte per la seconda volta l’estremo avversario. Novara ad un passo dal 39’, Basso per Agyemang che si fa respingere con i piedi la conclusione da Carnelos, finisce due a zero per gli ospiti una prima frazione equilibrata che ha visto un Novara cinico che ha sfruttato al meglio le occasioni avute.

Il Novara si abbassa troppo, inevitabile il pareggio La ripresa si apre con il gol del Lumezzane con Pagliari, al 19’ Taugaurdeau dal limite costringe Minelli in angolo, il match è piacevole, Minelli compie un autentico miracolo al 25’ sventando una deviazione di Cannavaro. Il Lumezzane continua ad attaccare e pareggia ad un minuto dal novantesimo, la stoccata vincente è di Tenkorang entrato ad inizio ripresa, un pareggio tutto sommato meritato per i padroni di casa.

LUMEZZANE-NOVARA 2-2

Marcatori: 16’Basso (N) su rigore, 28’Gerardini (N), 7’st Pagliari (L), 44’st Tenkorang (L)

Lumezzane: Carnelos, Pisano, Taugaurdeau, Moscati, Malotti (41’st Piga), Corti, Pagliari, Tremolada (27’st Iori), Ferro (1’st Tenkorang), Pittino, Baldini (13’st Pannitteri). All. Paci

Novara: Minelli, Bertoncini, Anzolin, Gerardini (18’st Maressa), Di Munno, Donadio, Khailoti, Da Graca, Cannavaro, Agyemang (26’st Asencio), Basso. All. Mascara

Arbitro: Totaro di Lecce.

Note: Corner 7-5. Ammoniti Pisano e Malotti per il Lumezzane, nessuno per il Novara.