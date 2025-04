Under 19 Campania: i convocati per il Torneo delle Regioni

In vista del Torneo delle Regioni 2024/2025, la Rappresentativa Regionale Under 19 della Campania si prepara con un nuovo raduno per gli ultimi dettagli in preparazione del Torneo che si svolgerà in Sicilia. Il selezionatore Giovanni Montanile ha diramato la lista dei convocati per il prossimo incontro in programma mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 14:30, presso lo Stadio Comunale “Ravaschieri” di Roccapiemonte (SA), sito in via della Libertà 851.

L’appuntamento rappresenta un momento importante di valutazione tecnica e tattica per i giovani calciatori provenienti da diverse realtà calcistiche regionali. Tra i convocati spiccano nomi noti del panorama dilettantistico campano, militanti in società che stanno investendo concretamente sui settori giovanili.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati:

Altamura Luca – Ebolitana Calcio 1925 (2006)

Bove Felice – Rossoblù Castel San Giorgio (2006)

Bove Pasquale – Micri Calcio (2007)

Buonocore Ferdinando – Virtus Junior Stabia Friends (2006)

Cacciatore Vittorio – Nola 1925 SSD ARL (2006)

Calvino Bruno – Castel Volturno Calcio (2007)

Cirasuolo Salvatore – Ebolitana Calcio 1925 (2006)

Ciuccio Mattia – Virtus Serino 2013 (2007)

Coppola Luca – Città di Solofra (2006)

Ferro Andrea – Micri Calcio (2006)

Filo Francesco – Albanova Calcio (2006)

Freda Roberto – L.M.M. Montemiletto (2006)

Ghilardi Yuri – MP San Giorgio (2006)

Lucenti Luca – Pol. Sant’Antonio Abate 1971 (2006)

Perlingieri Giuseppe – Apice Calcio 1964 (2006)

Santoro Francesco – Pol. Santa Maria Cilento (2007)

Saviello Alfredo – Sporting Pontecagnano (2006)

Schettino Francesco Paolo – Portici 1906 Next Generation (2006)

Siciliano Emanuele – Pol. Santa Maria Cilento (2006)

Silva Collazos Matheus Henrique – Gladiator 1924 SSD ARL (2006)

Un’occasione preziosa per questi giovani talenti, che avranno modo di mettersi in mostra agli occhi dello staff tecnico regionale e compiere un passo importante nel proprio percorso sportivo.

Accanto ai giovani convocati, sarà presente l’intero staff tecnico e collaboratori della categoria Under 19 del Comitato Regionale Campania, che garantirà un supporto qualificato e multidisciplinare:

Staff Tecnico e Collaboratori Under 19 – C.R. Campania: