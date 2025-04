Palermo-Sassuolo 5-3, festa promozione rinviata

Il Sassuolo perde male al Barbera contro il Palermo e non potrà festeggiare la promozione in Serie A in questo turno rinviando tutto al prossimo weekend. Rosanero subito avanti al 18’ quando Pohjanpalo stacca di testa sul calcio d’angolo di Blin e insacca l’1-0 che fa esultare il pubblico di casa. La squadra di Dionisi spinge e pochi minuti dopo trova il raddoppio grazie ad un autorete di Toljan che cercava di anticipare lo stesso Pohjanpalo. Nel recupero del primo tempo il Palermo trova il 3-0 ancora con un indemoniato Pohjanpalo che mette in rete da terra dopo essersi visto respingere un’iniziale rovesciata. Sempre l’ex Venezia mette poi lo zampino nel 4-0 con cui i rosanero prendono il largo al 55’: Segre trasforma infatti nel poker un rimpallo proveniente dalla gamba del finlandese. Il Sassuolo è in ginocchio, ma incredibilmente trova due reti nel giro di 2 minuti con Pierini e Moro tra il 73' e 74’. La gara riaperta dura però poco, perché ci pensa ancora una volta Pohjanpalo che sigla la personale tripletta all’81’ e ottavo gol in otto partite per il finlandese. Nel finale il Sassuolo trova la rete del 5-3 che accorcia nuovamente le distanze con Obiang ma ormai è tardi. Il Palermo vince e sale a 45 punti in classifica, mentre i neroverdi restano a 72 punti a +9 sul Pisa.