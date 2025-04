Milan-Inter (Coppa Italia 2024-25): dove vederla/probabili formazioni

Mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 21:00 avrà luogo Milan-Inter, gara valevole quale seconda semifinale d’andata della Coppa Italia 2024-’25: la sfida dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano verrà diretta da Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna.

LA SITUAZIONE DEL MILAN

Il Milan proviene dalla sconfitta esterna per 1-2 di campionato con il Napoli: relativamente alla Serie A 2024-’25, gli uomini di Sérgio Conceição occupano il nono posto in graduatoria a quota quarantasette punti, risultato di tredici vittorie, otto pareggi e nove rovesci, con quarantacinque reti segnate a fronte delle trentacinque incassate. Per quanto riguarda la Coppa Italia, i rossoneri hanno eliminato il Sassuolo negli ottavi di finale e la Roma nei quarti di finale.

LA SITUAZIONE DELL’INTER

L’Inter è reduce dall’affermazione casalinga per 2-1 di campionato sull’Udinese: per quanto riguarda la Serie A 2024-’25, i nerazzurri guidano la classifica a quota sessantasette punti, frutto di venti vittorie, sette “X” e tre K.O., con sessantasette goal fatti a fronte dei ventotto subiti. Relativamente alla Coppa Italia, gli uomini di Simone Inzaghi hanno eliminato l’Udinese negli ottavi di finale e la Lazio nei quarti di finale.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

La partita Milan-Inter verrà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset: in TV sull’emittente Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre), in streaming su sito internet di Sport Mediaset e mediante la piattaforma Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Jiménez, Pulisic, Leão; Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.