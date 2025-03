La cavalleria sportiva: il progetto di “Fair-Play” a Borgomanero

Dopo la buona riuscita dello scorso anno ho riproposto il progetto “Fair Play: cartellino azzurro” come promotore nella diffusione dei valori morali e civili dello sport e canale con cui poter rivalutare lo stare insieme nel gioco in maniera semplice e, soprattutto, moralmente leale. Rivolto alle classi seconde delle scuole primarie dell’IC Borgomanero 2, sono state coinvolte le scuole “V. Alfieri”, “D. Alighieri” di Borgomanero e la scuola primaria statale di Maggiora. L’obiettivo è stato trasmettere ai piccoli alunni la coscienza dell’importanza dell’educazione sportiva: rispettare le regole di squadra e l’avversario sono concetti estendibili anche al momento ricreativo e ad ogni singola quotidianità.

La cavalleria sportiva, la lealtà, l’essere gentili e corretti con gli altri, rappresentano la precondizione per la creazione di relazioni sane e serene nonché fonte di benessere individuale e collettivo. Giocare in modo onesto favorisce la consapevolezza dei propri talenti e di quelli altrui permettendo l’arricchimento personale attraverso l’ accettazione di differenze individuali. Sono stati forniti esempi di grandi campioni come Ronaldo, De Rossi o Del Piero, atleti fuoriclasse ma soprattutto uomini contraddistinti da onestà sportiva e grande generosità, esempi sportivi di fair-play. Un'attenzione particolare anche ad una realtà a noi vicina ovvero alla società sportiva dilettantistica Accademia Borgomanero con l’esempio “ad hoc” di mister Under 15 Stefano Talarico, premiato con una lettera dal presidente FIFA Infantino per il gesto esemplare di trasparenza sportiva che ha permesso di concedere un gol agli avversari dopo che la sua squadra segnò in fuorigioco.

Presentando successivamente la squadra del Novara FC esempio di nobiltà sportiva con video, immagini e racconti, abbiamo creato un campo ideale dove i bambini hanno attaccato la loro maglietta personalizzata per poi guadagnarsi il Cartellino Azzurro, simbolo del gioco corretto, dentro e fuori dal campo.