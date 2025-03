Serie C, dirette in chiaro su Rai Sport e Rai 2 per i prossimi 3 anni

In un accordo che rinnova il legame storico tra Lega Pro e Rai, la Serie C si prepara a un nuovo triennio ricco di emozioni e innovazioni. Il Pacchetto nazionale dirette in chiaro assicura alla principale emittente nazionale la trasmissione di una partita per ogni turno di regular season, playoff, playout, Coppa Italia e supercoppa, con le gare in onda su Rai Sport e Rai 2.

Questo patto strategico non solo rafforza il percorso di crescita del campionato, ma consente alle sessanta squadre, distribuite in diciannove regioni, di raggiungere ogni weekend le case degli italiani, coinvolgendo appassionati e tifosi in ogni incontro. Le trasmissioni saranno arricchite da rubriche dedicate, collegamenti pre-partita e interviste realizzate da un team di giornalisti specializzati nelle competizioni della Lega Pro.

La Serie C esprime grande soddisfazione per questo accordo, che conferma l'appetibilità del campionato e riconosce il costante impegno quotidiano al servizio dei club. Con l'adozione di nuove strategie, dalla presentazione del nuovo logo al perfezionamento delle formule di commercializzazione, il progetto mira a valorizzare il prodotto, i giovani talenti e la comunicazione, offrendo una vetrina preziosa grazie al sostegno di Rai.