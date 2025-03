Novara-Padova 2-1, gli azzurri fermano la capolista

Il Novara dopo tre sconfitte consecutive tira fuori tutto quello che ha e supera due a uno la capolista Padova, una prestazione superlativa della formazione di Gattuso che passa in vantaggio con Asencio e raddoppia ad inizio ripresa con Bertoncini, il Padova dimostra il suo valore e accorcia le distanze con Spagnoli, il crocevia del match è il rigore parato da Minelli a Liguori, gli azzurri possono festeggiare i tre punti e fanno un piacere al Vicenza che può portarsi a meno uno battendo il Caldiero Terme.

Asencio segna e si fa male, il primo tempo sorride agli azzurri Subito pericoloso il Padova, Buonaiuto per Bortolussi che calcia alto sulla traversa, al 5’ il Novara passa in vantaggio, Basso serve in profondità Agyemang che supera Fortin che lo stende, l’esterno novarese riesce a servire Asencio che deposita nella porta sguarnita. Capolista in difficoltà, al 9’ una punizione di Basso per poco non beffa Fortin che si salva in angolo; il Novara perde Asencio per un problema muscolare, al 31’ Gerardini dal limite dell’area non inquadra la porta, la prima frazione finisce uno a zero per i padroni di casa, la capolista soffre dopo lo svantaggio e non impegna mai Minelli.

Ripresa da infarto, che Novara! Il Novara rischia di bissare il gol a freddo del primo tempo, una punizione di Di Munno viene deviata maldestramente da Faedo a fil di palo, sul successivo corner di Basso arriva il raddoppio di testa di Bertoncini. Il Padova sembra un pugile che ha subito due colpi devastanti, Gerardini con un sinistro magico colpisce in pieno la traversa, poteva essere il tris che avrebbe condannato la capolista. Brivido in area novarese al 20’, Khailoti salva sulla linea dopo un tocco di Spagnoli in acrobazia, al 24’ un colpo di testa di Capelli non inquadra la porta, lo stesso Capelli al 26’ mette in mezzo un bel pallone per Spagnoli che di testa supera Minelli, passa un minuto e Basso stende Faedo in area, dal dischetto Liguori si fa ipnotizzare da Minelli che compie un intervento prodigioso. Il Padova preme, al 36’ una girata di Spagnoli termina a lato, al 39’ Bortolussi vicino al pareggio, un difensore azzurro devia in angolo, finale palpitante ma per fortuna degli azzurri il risultato non cambia più.

NOVARA-PADOVA 2-1

Marcatore: 5’Asencio (N), 4’st Bertoncini (N), 26’st Spagnoli (P),

Novara (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lorenzini, Khailoti, Donadio, Di Munno, Ranieri, Basso, Agyemang; Asencio (21’Ganz), Gerardini (23’st Gagliardi). All. Gattuso

Padova (3-4-1-2): Fortin; Faedo, Delli Carri, Perrotta (8’st Liguori); Kirwan (12’st Capelli), Crisetig, Varas (37’st Cretella), Villa (1’st Favale); Buonaiuto (12’st Russini); Bortolussi, Spagnoli. All. Andreoletti

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Note: Corner 3-7. Ammoniti Gerardini e Agyemang per il Novara, Favale e Bortolussi per il Padova. Spettatori 2390, 1241 abbonati e 1149 paganti.