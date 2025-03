Il ritorno di Auteri e l'incubo Play-Off di C per Vigorito

Il Benevento Calcio, come preannunciato, annuncia ufficialmente il ritorno a capo della conduzione tecnica della prima squadra di mister Gaetano Auteri. Il tecnico di Floridia farà il suo rientro insieme al secondo allenatore Loreno Cassia e al preparatore atletico Prof. Giuseppe Di Mauro, incaricati di guidare i giallorossi nel finale di stagione.

Mister Auteri subentra a Michele Pazienza sollevato dall'incarico in giornata insieme ai suoi collaboratori Antonio La Porta, in qualità di allenatore in seconda, e il preparatore atletico Prof. Leandro Zoila.

Con questo nuovo assetto, il Benevento Calcio guarda alle ultime giornate con l'obiettivo di migliorare il proprio piazzamento in classifica e, al contempo, di sfatare la maledizione dei playoff in Serie C che finora si sono rivelati una vera sfida invalicabile per Vigorito.