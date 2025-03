Una doppietta di Pellegrino ferma il Toro Il Parma muove la classifica

Emozionante 2-2 al Tardini tra Parma e Torino. Protagonista di giornata l'attaccante crociato Mateo Pellegrino, subentrato nella ripresa, capace di riprendere per ben due volte i granata. Il primo vantaggio del Torino arriva al 19' con il destro a giro di Elmas con la palla che sbatte sul palo prima di entrare in rete. Poi all'ora di gioco esatta Pellegrino, entrato cinque minuti prima al posto di Bonny, di sinistro mette dentro su assist dalla cordia mancina di Valeri. La squadra di Vanoli ritorna in vantaggio al 73' con Adams liberato da un tacco di Maripan. Però dieci minuti dopo il Parma trova il definitivo 2-2 con il colpo di testa vincente di Pellegrino su angolo di Hernani.