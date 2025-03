Pari al Ferraris: Genoa ed Empoli si dividono la posta in palio

Finisce 1-1 la sfida del Ferraris tra Genoa ed Empoli, con gli azzurri avanti nel primo tempo e raggiunti dai rossoblù nella ripresa. D’Aversa rilancia Marianucci in difesa e schiera Colombo con Esposito in attacco, mentre Vieira punta sul terzetto Zanoli–Messias–Miretti a sostegno di Pinamonti.

Il match si sblocca al 36’: su corner di Henderson, Leali respinge corto e Grassi, capitano dell’Empoli, di prima intenzione insacca per lo 0-1. Il Genoa tenta di raddrizzare la gara dopo l’intervallo, ma sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio con Esposito e Cacace.

Nel finale, all’81’, Vasquez trova il pareggio con un tocco da pochi passi che sorprende Silvestri. L’Empoli perde l’occasione di chiudere il match, mentre il Genoa capitalizza l’opportunità su palla inattiva. Termina così in parità una partita equilibrata, con un punto a testa che muove la classifica di entrambe.

“C’è rammarico – ha commentato a fine gara mister Roberto D’Aversa – i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria e sul campo avrebbero nettamente meritato la vittoria. L'episodio poi cambia la gara perché non l'abbiamo chiusa e spesso gare così si rischia anche di perderle. Non era facile estraniarsi dopo l’impresa di Coppa Italia, ma abbiamo fatto una partita importante contro una squadra che sta benissimo e che nel 2025 in casa non aveva mai perso e neppure subito gol. Peccato non aver portato via i tre punti che meritavamo per quanto fatto, ma giocando in questa maniera raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo qual è il percorso, cercando di raggiungere il nostro obiettivo giocando bene e lanciando i giovani. Il passaggio del turno in Coppa Italia è stata una spinta importante; mi auguro che quanto fatto in questo doppio impegno ci possa dare più fiducia e dare ancor più convinzione per raggiungere l'obiettivo”.