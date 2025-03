Sassuolo - Pisa 1-0, i neroverdi spiccano il volo verso la Serie A

Il Sassuolo vince 1-0 sul Pisa e mette un piede e mezzo in Serie A portandosi a +14 punti sul terzo posto occupato dallo Spezia a dieci partite dal termine.

Partenza a ritmi alti da parte di entrambe le squadre. Al 9' Semper salva su Mazzitelli che colpisce di testa ma il portiere ospite reagisce bene. I neroverdi sfiorano la rete su sviluppi di corner con Doig che da solo sul secondo palo spreca colpendo male, poco dopo il terzino centra il palo ma era in fuorigioco. Al 23' arriva il vantaggio neroverde: cross di Berardi per Moro che svetta di testa e supera Semper.

Nella ripresa il parte ancora meglio il Sassuolo e va vicino al raddoppio al 54' con Berardi che ci prova dal limite ma manca lo specchio. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano e il Pisa conquista sempre di più il controllo del gioco, gli ospiti al 67' hanno la prima grande occasione della ripresa con Tramoni che viene chiuso all'ultimo da Toljan. Ancora i toscani pericolosi con con Lind che batte Lovato ma non Moldovan che para il suo rasoterra. La partita prosegue senza grandi emozioni fino al 90' quando Moreo ha una grande occasione al volo, il suo tiro impreciso diventa un assist per Meister che da poco metri centra la traversa. Il Sassuolo conquista cosi una vittoria importantissimo in uno scontro promozione e si avvicinano al ritorno in massima serie