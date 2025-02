L’Empoli fa la storia, superata la Juventus ai rigori. E' semifinale

L’Empoli di D’Aversa firma un’impresa memorabile, superando la Juventus ai rigori (5-3) e conquistando per la prima volta nella sua storia la semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri scendono in campo con grande determinazione, affidandosi a un mix di giovani e uomini d’esperienza: Ismajli ritrova il centro della difesa, Marianucci torna dopo la squalifica, e il talentuoso 2005 Bacci dirige per la prima volta le operazioni in mediana.

La Juventus sfiora subito il vantaggio ma superato lo spavento i toscani si portano avanti al 24’ con un destro imparabile di Maleh. Nonostante i tentativi di Vlahovic e Kolo Muani, i bianconeri si scontrano con l’ottima difesa empolese e col palo colpito da Konate. Nella ripresa sale d’intensità la spinta juventina e, al 65’, Thuram realizza il meritato pareggio. Entrambe le squadre provano a vincere nei minuti finali ma le occasioni non si concretizzano, portando la sfida ai calci di rigore.

Dagl’undici metri l’Empoli è più freddo: Vlahovic manda alto il primo tiro, mentre Vasquez neutralizza Yildiz, aprendo la strada alla realizzazione decisiva di Marianucci. Il successo proietta l’Empoli in una storica semifinale, scrivendo una nuova pagina di calcio italiano.

“I ragazzi hanno fatto un'impresa – ha commentato a fine gara D’Aversa –, scrivendo una pagina storica per il club, in una serata che vedeva in campo tanti ragazzi del settore giovanile. Volevo una partita di orgoglio, siamo andati anche oltre. Avevo detto loro di viverla nella giusta maniera, non era semplice fare la partita che abbiamo fatto e ci sarebbe stato del rammarico nel non passare il turno. Ci godiamo questo splendido traguardo, ma fin da subito pensare alla partita di domenica contro il Genoa. Questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio, dobbiamo lavorare e uscire dalla situazione in cui siamo in campionato. Questa partita ci deve dare la spinta, consapevoli del nostro percorso. La salvezza per noi sarebbe un miracolo”.

“Sembra un sogno ma è realtà – ha dichiarato Luca Marianucci, autore del rigore decisivo -. Ci credevamo, abbiamo preparato al meglio la partita, andando in campo con serenità. Ci eravamo detti di metterci subito alle spalle la sconfitta di domenica e di pensare alle prossime gare. Abbiamo dimostrato di poter competere con tutto e tutti e da qui dobbiamo ripartire. La vittoria ci deve dare qualcosa in più, pensiamo a domenica e a battagliare come fatto oggi. Dobbiamo continuare con queste prestazioni e fare punti per uscire dalla zona retrocessione”.

“Siamo veramente contenti – ha commentato Devis Vasquez -, in questo periodo non mai abbiamo mollato e lavorato giorno dopo giorno. Siamo felici, abbiamo fatto la storia di questo club. Vittorie come questa aumentano la fiducia e la consapevolezza, pensiamo subito al campionato e alla prossima partita dove dobbiamo far bene per risalire”.

“Una grande soddisfazione per me ma soprattutto per la squadra – ha dichiarato Youssef Maleh, autore del gol azzurro nei 90 minuti regolamentari -. La semifinale? Per la società è un traguardo storico ma il nostro pensiero è rivolto solo a domenica e far punti. Concentriamoci adesso sul campionato, questo passaggio del turno deve darci la spinta a fare ancora meglio. Ultimamente non stiamo riuscendo a fare punti, però cerchiamo sempre di approcciare così le partite; questo passaggio del turno ci ridarà entusiasmo”.