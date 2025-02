Novara FC: “Siamo tosti e determinati”, parola del mister

Il Novara FC conquista una vittoria casalinga contro il Renate allenato dall’ex Foschi. Partita non facile e priva di estetica ma che porta gli azzurri ad abbracciare meravigliose speranze. Mister Gattuso nel post partita racconta la sfida, rimanendo con i piedi per terra.

Partita sporca. “I ritmi in campo sono stati sempre molto alti, in una partita intensa e sporca, a livello caratteriale dovevamo riuscire a reggere l’urto e la squadra lo ha fatto bene. Ogni tanto è parso che potessimo andare un po’ in sofferenza ma li abbiamo contenuti bene, considerando che a un certo punto loro hanno inserito tanta struttura e fisicità. La mia squadra, però, soprattutto a livello difensivo, ha retto davvero bene, non è stata una partita bellissima a livello tecnico, ma poco importa”.

Analisi. “Il gol è arrivato su contropiede ma non perché volessimo fare una partita di attesa per poi ripartire, avremmo forse potuto avere una migliore gestione della palla mentre alla fine ne è scaturita la classica partita di Serie C dove a livello caratteriale, siamo stati obbligati a restare sempre sul pezzo. Devo elogiare la mia squadra perché non era facile reggere sino alla fine contro un avversario di livello. Abbiamo dimostrato di voler portare a casa un risultato così importante e sul campo abbiamo lottato: questo ci ha permesso di vincere la gara”.

La perla di Agyemang. “Non è un caso che sono due settimane che si allena con continuità, mentre in precedenza era sempre stato costretto a fermarsi per qualche problemino. Sul campo i risultati si vedono”.

Classifica. “Stiamo facendo un bel percorso ma è inutile guardare la classifica adesso anche se non nascondo che ci fa piacere. Dobbiamo pensare che mancano ancora dieci partite e tutte difficilissime, dobbiamo prepararci partita per partita, poi vedremo alla fine quello che avremo fatto e se siamo stati bravi oppure no”.

Avversari tosti. “Loro volevano recuperare la partita, in centrocampo non siamo riusciti ad avere una migliore gestione e un po’ più di palleggio, ma in campo ci sono anche gli avversari che in quel momento hanno dimostrato di avere maggiore qualità di gioco, anche se alla fine di occasioni importanti non ne abbiamo concesse”.

Qualità. “La nostra è una squadra ben messa in campo, tosta e determinata dove tutti devono correre e tutti devono saper fare la fase di non possesso. La qualità di questa squadra è questa, una squadra che non molla mai, determinata e che cerca di raggiungere sempre l’obiettivo dando il massimo. Io sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, per certi versi oggi si sarebbe potuto giocare anche un po’ meglio, ma a questa squadra non si può chiedere più di quello che sta già facendo”.