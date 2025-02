Scelto il fischietto di Novara-Renate

Sarà il signor Matteo Dini della sezione di Città di Castello a dirigere la sfida valevole per la ventottesima giornata del girone A di Serie C tra Novara e Renate.

Il match in programma al "Piola" alle 17 vedrà affrontarsi due formazioni in lotta per una posizione play-off, il Renate arriva sotto la cupola con in panchina l'ex Luciano Foschi protagonista con la formazione azzurra della promozione dalla C2 alla C1 nel 2003.