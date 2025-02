Novara FC, mister Gattuso: ”Dedichiamo questa vittoria a tutti”

Vittoria di gioia per il Novara FC che si sposta in classifica in zona play off. A determinarla il rigore battuto da Calcagni e la rete centrata da Ganz che determina il risultato della partita. Mister Giacomo Gattuso, con un sorriso gioioso,ce la racconta.

Contenti. “Siamo veramente contenti per i punti ottenuti, per la prestazione e per come ha reagito la squadra. Venivamo da un momento un po’ difficile, con le due ultime settimane che non sono state bellissime. Oggi ci siamo trovati a giocare su un campo difficile e dedichiamo questa vittoria un po’ a tutti, perché abbiamo fatto davvero bene anche dopo aver subito il pareggio avversario in maniera fortuita, la squadra è tornata in campo serena e tranquilla.”

Squadra tosta. “La mia squadra ha dimostrato di essere tosta e l’abbiamo interpretata al meglio, sono contento soprattutto per i miei ragazzi che hanno fatto un’altra grande prestazione e ottenuto un grande risultato. Credo che la nostra vittoria sia assolutamente meritata”.

Agyemang e Gerardini. “Avevo bisogno di giocatori rapidi davanti. Loro, da quando hanno cambiato l’allenatore, possono contare su una fase difensiva perfetta e hanno davvero pochi punti deboli. Per questo volevo sfruttare la rapidità e la velocità con Donadio, Gerardini e Agyemang, ho pensato che con questa soluzione sarebbero nati degli spazi e infatti il rigore è arrivato su una situazione del genere. Io ci ho visto bene ma sono stati bravi i ragazzi a interpretare al meglio il tutto, questa formazione si era già intravista in parte contro l’Atalanta U23 e anche allora avevamo fatto bene. Agyemang è stato decisivo per il rigore sulla grande palla fornitagli da Lorenzini, ma anche in occasione dell’espulsione di Tonoli che a mio avviso è il giocatore più forte che hanno. Mi è poi piaciuto tantissimo che al 94' abbia corso dentro la nostra area di rigore salvando un gol, è stato fenomenale”.

Ganz. “Sono molto contento per lui perché so che in questo percorso ha sofferto tanto, non giocando ma comportandosi sempre bene. Ha fatto un bel gol e fornito diversi assist, grazie a lui abbiamo vinto questa partita così difficile, su un campo solitamente sempre molto complicato”.

Il gol annullato. “Adesso lo rivedremo bene ma dalla panchina non sembrava fuorigioco. Non sono ad ogni modo sicuro al 100%”.

Fino alla fine. “Con tanti attaccanti qualcosa si sarebbe potuto anche rischiare su qualche loro ripartenza, ma era giusto provarci con tutti gli attaccanti a disposizione. Ovviamente bisogna saperli mettere nei punti giusti e nella maniera corretta, perché altrimenti, per qualche equilibrio sbagliato, questo tipo di partite si rischia anche di perderle”.